Kanadas VM-stjärna: "Fajtades för våra rättigheter"

På den ena sidan i konflikten: det kanadensiska fotbollsförbundet. På den andra: Kanadas dam- och herrlandslag.

I februari i år gick damlandslaget ut i strejk, en strejk som bara varade någon dag då förbundet hotade att stämma damlandslaget.

Dagar senare, under Shebelieves Cup, bar den regerande OS-mästaren lila tröjor med budskapet "Enough Is Enough" inför mötet med USA.

Damallsvenska Kristianstads målspruta Evelyne Viens var en av spelarna som hade dragit på sig den lila tröjan.

– Shebelieves Cup var en ganska tuff stund. Vi vann en av tre matcher, det var en svår turnering, men stödet från andra lag var fantastiskt, vi fajtades för våra rättigheter, säger Viens till TT.

Mer än ett år

Kanadas dam- och herrlandslag är involverade i en arbetskonflikt med förbundet som pågått i mer än ett år.

Damlandslaget har varit utan kollektivavtal sedan det senaste gick ut i slutet av 2021 och de kanadensiska spelarna – både damer och herrar – vill se ett kollektivavtal där damerna har samma lön som herrarna.

Lägg dessutom till budgetnedskärningar på damsidan.

– Jag tycker det är bra när vårt lag och herrlaget gör det här tillsammans, för bättre standard och för att göra kanadensisk fotboll bättre, säger Viens.

– Några delar går åt rätt håll. Det handlar inte bara om pengar, det handlar om möjligheter, hur många som är med i ledarstaben, hur mycket stöd vi kan få, hur man behandlar spelarna. Det är mycket mer än vad vi får betalt för per match. Samtidigt gör vi det för våra yngre lag. Våra yngre lag har inte så många läger som de borde ha. Det är för nästa generation.

"Jag är lite orolig"

Påverkar det här era VM-förberedelser?

– Personligen nej. Kanske påverkar det spelarna i spelarfacket lite mer, men i slutet av dagen är vi elitidrottare. Vi vill gå ut på planen och lämna det bakom oss och bara prestera. VM händer en gång vart fjärde år så vi vill lägga all vår energi på matcherna, säger Viens.

Är du orolig för kanadensisk fotboll på lång sikt?

– Vi ska vara oroliga över att vi inte har en professionell liga, den kommer, men det är så många länder som har professionella ligor och vi har det inte. Jag tycker att unga lag förtjänar bättre. Om vi vill fortsätta vinna måste vi satsa mer tid och mer pengar på yngre generationer.

– Jag är lite orolig, men om vi fixar grejer nu så är det mindre oroande för framtiden.

Kanada möter Nigeria i sin VM-premiär i dag.