Insändare: Att maximera sin säkerhet

I sitt sommarprat i Sveriges Radio berättar president Sauli Niinistö om att Vladimir Putin frågade honom om varför Finland vill gå med i Nato. Niinistö svarade att varje enskilt land vill maximera sin säkerhet. Det räckte. Putin förstod, sade Niinistö. Kanske därför att Putin själv tänker på samma sätt?

Allt tyder på att just viljan att maximera sin säkerhet var en huvudorsak till att kriget i Ukraina bröt ut. Efter Sovjetunionens fall har Nato utvidgats med 14 nya länder och skulle via ett ukrainskt medlemskap slå en obruten ring runt Ryssland i syd och väst. Inte någon ur säkerhetspolitisk synvinkel avundsvärd situation.

Utan att närmare gå in på de olika turerna i Rysslands relationer västerut kan man konstatera att Natofrågan ur rysk synvinkel var det centrala i förhandlingarna med USA före kriget. Det är inte mycket vi vet om detaljerna i förhandlingsprocessen, men det finns vissa intressanta element i utvecklingen som har fått föga publicitet.

Det heter att om krig får pågå mer än några månader så pågår det länge. Under våren 2022, snart efter krigsutbrottet, kom parterna under ledning av Israel och Turkiet överens om ett utkast till vapenstilleståndsavtal som uppfattades som ”lovande”. På scenen infann sig i varje fall raskt brittiske premiärministern Boris Johnson som i Kiev meddelade den ukrainska ledningen att USA och Storbritannien motsätter sig avtalet. Och så var det med den saken. Om man vill hitta en förklaring, så har det ur västlig synvinkel kanske inte varit helt motbjudande att se hur Ukraina försvagar Ryssland.

En annan intressant detalj kommer president Niinistö med. Han har i flera repriser sagt att han tyckte att Putin på något sätt förändrades efter de sista förhandlingarna med president Biden i juni 2021. Varför han var förändrad har få spekulerat i. En kanske inte helt vild gissning är att Putin då insåg att USA inte över huvud taget hade för avsikt att diskutera den för honom centrala frågan, alltså utvidgningen av Nato.

I ett amerikanskt radioprogram (podcast som det heter på newspeak) säger nämligen en av utrikesminister Blinkens medhjälpare överraskande nog, att Natofrågan aldrig togs upp. It was never on the table. På programledarens fråga varför, svarar han att USA inte ville diskutera ett ukrainskt medlemskap om inte Ukraina var närvarande (A conversation with the counsellor Derek Chollet on navigating the world. War on the Rocks. Podcast. 13 april 2022).

Det troliga är att Putin nu tog till ett slags överspänd och vanvettig plan B, som gick ut på att Ryssland skulle ta över makten i Ukraina, tillsätta en marionettregering och sålunda få frågan om Nato-utvidgning lagd på is.

Med tanke på att ingen utvidgning av Nato sker utan USA:s uttalade godkännande har man svårt att se att det var annat än en undanmanöver. Snarare förleds man att tro att USA inte ansåg sig ha något intresse av att tillmötesgå Putin i frågor som gällde USA:s geopolitiska strävanden.

Efter detta förefaller Putin att ha tappat fattningen. Hans ganska sanslösa krav i december 2021 om ett totalstopp för Nato att ta in nya medlemmar tyder på detta. Det var också ett tecken på desperation som väst borde ha reagerat på. Allt tyder på dålig diplomati i den här situationen.

Att det gick käpprätt åt helvete vet vi alla och följderna är milt sagt avskyvärda.

Ukraina befinner sig nu efter ett och ett halvt år av krig på sätt och vis i samma situation som Finland 1944. En seger är inte i sikte och fred kan nås enbart på orättvisa villkor. Men det är ofta så med krig. Fred måste slutas för att förhindra ännu större förstörelse både mänskligt och materiellt.

Fred kräver att syndabockar straffas. Men också där krävs god diplomati. Putin är den som har raserat freden i Europa, säger många. Det är korrekt, men man kan försöka hålla i minnet att man också på andra håll har hjälpt till med några spadtag. Om det nu kan göra förhandlingarna lättare.

Geo Stenius, Emsalö