Elever och studerande på bokmässan: ”Bra böcker ska vara spännande”

Amanda Leppänen, Nathalie Laitinen, Chiara Linder och Valentina Kentala hade botaniserat grundligt i bokmässans utbud.

Matilda Gyllenberg om hennes bok Tove Pammo, Hilda Seikkula och Tilda Backas stortrivdes på mässan. Torsdagsförmiddagen på Helsingfors bokmässa var vikt för program för barn och ungdomar. Barn intervjuade författare och elever från Karamalmens skola i Esbo ställde frågor tillom hennes bok Hundra dagar hemma ochstortrivdes på mässan.

– Vi har läst Matildas bok i klassen som högläsning och jag tycker den var riktigt bra. Den var rolig och dessutom är den realistisk, säger Backas.

– Den är spännande och har en bra story, säger Pammo.

En favoritförfattare hos flickorna är Roald Dahl, men det fungerar också bra med böcker som har mycket spänning i sig. Serier på strömningstjänster kan också väcka intresse för böcker. Backas berättar att hon sett serier på Netflix som hon sedan läst som böcker.

– Det är också roligt att läsa dagböcker om de är spännande, säger Pammo.

Grundskolan Norsens kvartett Valentina Kentala, Chiara Linder, Amanda Leppänen och Nathalie Laitinen hade bekantat sig grundligt med utbudet på mässan.

– Jag läser inte så mycket böcker, men det var intressant att bara gå omkring och titta. Jag har ingen favoritförfattare, men nu hittade jag två böcker som var intressanta och en av dem är Alice Osmans The Heartstopper Yearbook, säger Kentala.

– Jag har ännu inte hittat någon bok som jag skulle ha köpt. Här finns så mycket intressant, men jag tycker om att läsa böcker som har mycket spänning, säger Linder.

Övertag för ljudböcker

Tölö gymnasiums studerande Arthur Elg, Sofie Rosström och Ylva Sivaro var också på plats för att kolla in det nyaste bokutbudet. Frågan är om ljudböckerna börjar få ett övertag över tryckta böcker hos tonåringar.

– Jag skulle säga att båda har sina fördelar. Det är roligt att lyssna på en ljudbok om man är i bilen, men det är nog också roligt att koncentrera sig på en tryckt bok. Jag skulle säga att det är 50–50, säger Elg.

– Att läsa en fysisk bok kräver betydligt mer. Jag kan lyssna på en ljudbok om jag till exempel städar mitt rum, men inte är det samma sak att lyssna på en uppläsning av en bok som att läsa en bok, säger Rosström.

Ylva Sivaro, Sofie Rosström och Arthur Elg från Tölö gymnasium tror inte att ljudböckerna får ett övertag över fysiska böcker.

Bland Tölö gymnasiums studerande är boksmaken mycket varierande.

– Jag gillar skarpt Tove Janssons noveller, som jag tycker att är fina, säger Sivaro.

– Jag läste nyligen Evelyn Jenkins The seven husbands of Evelyn Hugo, som jag tyckte att var mycket bra, säger Rosström.

– Jag är en vän av detektivromaner och jag har läst mycket av Leena Lehtolainen på finska, säger Elg.