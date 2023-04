Dålig luft och mycket damm på många håll i Helsingfors

De senaste veckorna har luftkvalitetsindexet vid lyst rött i flera stora städer i Finland samtidigt som nederbörden lyst med sin frånvaro.

Orsakerna är flera säger meteorologen Nina Karusto på Meteorologiska institutet: Dubbdäck som sliter asfalten och sprider mikropartiklar och gatudamm i luften, ett högtrycksområde över stora delar av landet som lett till torka, och dessutom kan inversionsfenomen under nätterna ha förvärrat läget genom att hålla kvar luftföroreningarna i städer.

Inversion innebär att luften blir skiktad och inte kan röra på sig. På natten när luften nära markytan kyls och blir kallare än luften högre upp lägger sig den varmare luften som ett lock över den kallare luften.

Att luften är sämre på våren är inte ovanligt, men de senaste två veckornas ihållande högtryck har förvärrat situationen.

– Läget kommer inte att förbättras förrän det börjar regna, säger, meteorologen Nina Karusto på Meteorologiska institutet.

Mängderna föroreningar i luften varierar beroende på tiden på dygnet. I första hand är det trafikmängden som avgör hur mycket utsläpp man andas in, men också stadsplaneringen spelar roll: Ju smalare gator, enhetligare fasader och högre byggnader desto sämre blir luftkvaliteten.

Jari Kivistö och Risto Hyväkkö märker av gatudammet.

Snuva och hosta

Vid Tölö torg är det riktigt dammigt i luften eftersom det pågår vägarbete och asfalten är uppriven på flera ställen. Jari Kivistö och Risto Hyväkkö sitter och njuter av en kaffe ute i solen.

Risto Hyväkko säger att han har lätt astma och brukar vara känslig för dålig luft. Han får hosta och irritation i halsen, men nu har han varit förkyld och har svårt att avgöra om hostan beror på förkylningen eller luftkvaliteten.

Jari Kivistö däremot är säker:

– Det är mycket damm i luften. Jag brukar ta promenader i Helsingfors, men nu i veckan åkte jag ut till Sveaborg för att promenera för att undvika dammet, säger Jari Kivistö.

Även Charlotte Hongell, som går på Tölö gymnasium, säger att hon känner av dammet då hon får snuva. En annan gymnasist som har astma berättar att det ofta är så på våren och det brukar inte bli bättre förrän långt in på sommaren.

Dorothée Crober och dottern Eugenie Crober upplever luftkvaliteten lite annorlunda. De är på besök i Finland från Mayenne, Frankrike, och tycker Helsingfors inte alls är lika förorenat som deras hemland.

– Men min son som bor i Borgå berättade att det inte är lika lätt att andas som det var för en månad sedan, säger Dorothée Crober.

För att skydda människor och naturen från luftföroreningar har olika nivåer av restriktioner införts. I Finland är överskridande av dessa nivåer vanligast under vårens gatudammsäsong (i mars–april).

Finns det skäl till oro?

Med luftföroreningar menas partiklar och gaser som har skadliga effekter på människors hälsa – så ja, det kan orsaka problem.

Gatudamm består huvudsakligen av sand, asfalt och vägsalt som bildäcken malt ner till damm. Det är framför allt fråga om grova partiklar som stannar i de övre andningsvägarna och orsakar symtom som snuva, hosta, sträv hals samt svidande ögon.

Värre är det för personer med underliggande sjukdomar, såsom astmatiker.

Tips för att minska risken för exponering och symtom på gatudamm Undvik livliga områden, särskilt under mycket dammiga dagar. Utomhus i parkerna och vid havet – bara ett kvarter från en trafikerad gata är luften renare. Håll fönstren stängda. Ta hand om tätningarna på fönster och dörrar. Torka din tvätt inomhus. Skaffa effektiva luftfilter till ditt hem och håll dem i gott skick. Byt filter under våren och hösten. Vattna gården innan du sopar den. Följ luftkvalitetsläget på hsy.fi/luftkvalitet. Källa: Helsingforsregionens miljötjänster

Endast en liten del av gatudammet består av fina partiklar som kan ta sig in i människans blodomlopp – men även de finns. Allvarliga hälsoproblem kopplade till luftföroreningar är bland annat hjärt-kärlsjukdomar och luftvägssjukdomar och orsakas framför allt av dessa fina partiklar, hela 64 procent.

Luftföroreningar som det här kommer långt från fordonens avgaser och innehåller bland annat cancerogena PAH-föreningar och tungmetaller.

Särskilt utsatta för dålig luft är barn. Det eftersom barns lungor fortfarande är under utveckling och tar upp relativt mer luftföroreningar jämfört med vuxnas.

I april har det regnat väldigt lite i stora delar av landet. På grund av det har gatudammsäsongen varat en längre period än normalt, säger Nina Karusto på Meteorologiska institutet.

Luften blir bättre – men fortfarande långt kvar

Luftkvaliteten i Finland är oftast bra i jämförelse med till exempel Central- eller Sydeuropa. Också Helsingforsluften håller i allmänhet måttet i jämförelse med många andra städer av samma storlek.

Anmärkningsvärda förbättringen i luftkvaliteten har gjorts sedan 1990-talet. Det beror på att förbränningsprocessen i motorer och anläggningarna förbättrats så det orsakar mindre utsläpp.

Trots det orsakar luftföroreningar fortfarande runt 2 000 förtida dödsfall i Finland varje år.

För att skydda människor och naturen har olika nivåer av restriktioner införts. I Finland överskrids nivåerna oftast när det gäller partiklar som kan andas in under den värsta gatudammsäsongen i mars och april. Den dagliga gränsvärdet som fastställts av EU får överskridas högst 35 gånger under kalenderåret.

På Meteorologiska institutets webbsida kan du följa med luftkvaliteten.

Övervakningen av luftkvaliteten Luftkvalitetsproblem orsakas av både lokala utsläpp och föroreningar som transporteras längre ifrån. Lokala utsläpp kommer främst från trafik och vedeldning i hushållen. Det finns fastställda gränsvärden för koncentrationerna av svaveldioxid, kvävedioxid, kväveoxider, inandningsbara partiklar, små partiklar, bly samt kolmonoxid och bensen i utomhusluften. De delas in i kategorierna god, tillfredsställande, försvarlig, dålig eller mycket dålig. Kommunerna svarar för övervakningen av luftkvaliteten, medan Meteorologiska institutet ansvarar för övervakningen på bakgrundsplatser på landsbygden. Källa: Miljöministeriet Vik ut ▼