781 nya coronafall på tisdagen – incidensen klättrar mot 200

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har nu en incidens på över 270.

Institutet för hälsa och välfärd meddelar om 781 nya coronafall på tisdagen. Det innebär att drygt 113 400 personer i Finland har testat positivt sedan epidemins början.

Den nationella incidensen, alltså antalet nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna, är 169. Under de föregående 14 dagarna var incidensen 90.

Högst är incidensen i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, 271. Det är en ökning med 5 fall sedan i måndags.

Landets lägsta incidens, 36, finns fortsättningsvis i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt. Där har incidensen dock ökat med 10 sedan i måndags.

I Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är incidensen 210, i Vasa sjukvårdsdistrikt 61 och på Åland 169. Alla dessa regioner uppvisar en ökning sedan i måndags – störst är ökningen på Åland med 10.

Enligt måndagens siffror har 3 764 464 finländare fått sin första vaccindos, vilket motsvarar omkring 67,3 procent av befolkningen. Cirka 38,7 procent av befolkningen har fått också den andra dosen.

Enligt måndagens siffror vårdas 93 coronapatienter på sjukhus runtom i landet. Av dem behöver 16 intensivvård.

Institutet har övergått till att uppdatera siffrorna för antalet coronarelaterade dödsfall endast en gång per vecka. I onsdags meddelade institutet om 2 nya dödsfall. Finlands coronarelaterade dödssiffra steg därmed till 984.