Essä | Om man står ut med Bono när Bono är som värst

När Bruce Springsteen år 2005 introducerade U2 till Rock and Roll Hall of Fame tog han fasta på sin och U2:s delade irländskhet. Irländskheten är, enligt Springsteen, inte raffinerad. Irländarna stiger in i rummet med knytnävarna höjda och hjärtat blottat.

Det är något sådant man kan slås av då man läser Bonos självbiografi Surrender: 40 songs, One Story. Förutsatt att man orkar ta sig igenom de första sidorna där Bono är Bono då Bono är som värst; då han inleder med att prata med universum och känna in livets magi där han ligger under skalpellen i en förestående hjärtoperation.

Men sedan tar han mark och berättar om sin barndom och ungdom, om hur U2 blev till, om samarbetet med Paul McGuinness och om engagemanget för världen – det mesta med en självdistans som gör så att man igen hittar ingångarna till den musik som var så viktig för tio, femton, tjugo år sedan. Va? Nästan trettio år sedan är det.