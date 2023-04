Hollywoodstjärnorna ska lyfta Wrexham

Via sociala medier, dokumentärserier och pensionerade superstjärnor vill man nu nå ännu högre.

När skyttekungen ”Super”-Paul Mullin satte 3–1 mot Boreham Wood var saken klar. Wrexham hade vunnit National League och återvänt till det professionella ligasystemet efter 15 års frånvaro framför jublande hemmasupportrar, däribland Ant-Man-skådisen Paul Rudd.

Inför lördagens säsongsavslutning mot Torquay står walesarna på imponerande 110 poäng – och har endast förlorat tre av 45 matcher.

– Jag vet inte om jag kan fatta det. Folk frågade mig ”varför Wrexham”, det här är varför vi valde Wrexham, sade Ryan Reynolds efter matchen enligt CNN

Invånarna i Wrexham älskar sitt lag. Här firas avancemanget till League Two.

Ligatiteln är ett resultat av det ägarbyte som fick internationell uppmärksamhet hösten 2020, då klubben togs över av skådespelarna Ryan Reynolds och Rob McElhenney. Reynolds är främst känd för rollen som superhjälten Deadpool medan McElhenney har sin egen tv-serie It's Always Sunny in Philadelphia.

Helt plötsligt var Wrexham förmöget på ett sätt som inte liknade något annat lag på samma nivå. Med storsponsorer som Tiktok, Expedia och Reynolds eget spritföretag Aviation Gin i ryggen var det dags att utmana på allvar.

Man hårdsatsade och tog sig så när upp men föll på målsnöret i playoffkvalet.

Värvat Youtubeprofilen

Reynolds och McElhenney har fortsatt att pumpa in pengar och truppen är full av spelare alldeles för bra och välbetalda för den engelska femteligan.

Till stjärnorna hör nämnde Paul Mullin som dundrat in 38 ligamål denna säsong, väldige anfallaren Ollie Palmer som värvades för en rekordsumma runt 400 000 euro, samt Ben Foster.

”Super” Paul Mullin har öst in mål för Wrexham AFC.

Veteranmålvakten Foster är ett kapitel för sig med meriter från storlaget Manchester United och Englands landslag. 40 år fyllda hade han lagt handskarna på hyllan men återupptog karriären när Wrexham hade målvaktskris.

Foster, populär på Youtube tack vare en kamera i nätet som filmar matcherna, har nu öppnat för att stanna kvar.

– Jag måste överväga det eftersom det är väldigt speciellt att vara en del av det här laget och Wrexham. Jag har njutit av det så mycket, sade han till BBC

Vill övertala Bale

Ägarduons offensiva satsning har utöver uppflyttningen resulterat i att man köpt loss arenan Racecourse Ground, samt lanserat populära dokumentärserien Welcome to Wrexham (säsong 2 är under produktion).

Inför återkomsten till League Two spänns bågen på nytt med sikte på nästa pensionerade superstjärna.

Gareth Bale, 33, slutade med fotboll efter vinterns VM i Qatar. Nu vill Reynolds och McElhenney locka Wales meste landslagsman och främste målskytt genom tiderna tillbaka till hemlandet.

”Hej Gareth Bale, låt oss spela golf där jag verkligen inte kommer spendera fyra timmar med att försöka övertala dig att avpensionera dig för en sista, magisk säsong”, twittrade McElhenney.

”Det beror på vilken bana …”, svarade Bale.

Klart är att Wrexham kommer förstärka laget.

– Vårt mål är alltid att försöka locka hit så bra spelare vi kan. Tidigare har vi behövt betala överpriser för dem. Jag tror vi kommer ha mindre problem med det nu, sade vd:n Humphrey Ker enligt The Leader

Mottog hedersutmärkelse

Småstaden tycks vara belåten över Hollywoodstjärnornas inflytande. I december förärades ägarduon med Freedom of Wrexham, den högsta medborgerliga utmärkelsen i länet.

– Jag är så rörd över att få vara en del av den här historien, sade Reynolds enligt BBC medan McElhenney kallade det för ”den största äran i hans liv”.

Även walesiska fotbollsförbundet gillar vad de ser.

– Klubben har gått från att ha tre, fyra tusen personer på matcherna till en global angelägenhet. Den kommer bli ännu större när nästa säsong av dokumentären kommer, sade ordföranden Steve Williams till The Athletic

Särskilt långvariga i fjärdedivisionen hoppas Wrexham inte bli.

– Vi borde tänka på Wrexham på samma sätt som Manchester United tänker på Manchester United, sade McElhenney i samband med övertagandet enligt AP

Wrexham AFC Grundad: Oktober 1864 (158 år) Smeknamn: The Red Dragons Stadium: Racecourse Ground, kapacitet 10 771 Ägare: RR McReynolds Company LLC (Ryan Reynolds och Rob McElhenney) Tränare: Phil Parkinson Främsta meriter: Kvartsfinal i cupvinnarcupen 1975–76, ligaseger i League 1 1977–78, rekordmånga (23) segrar i walesiska cupen