765 nya smittfall på torsdagen – högsta antalet under hela sommaren

Institutet för hälsa och välfärd meddelar om 765 nya coronafall på torsdagen. Det innebär att totalt 105 260 personer i Finland har testat positivt sedan epidemins början.

Det är det högsta antalet nya fall på en dag under hela sommaren.

Den nationella incidensen, alltså antalet nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna, är 100,3. Under de föregående 14 dagarna var den 55,7.

Högst är incidensen i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, 175,3. Landets lägsta incidens finns i Mellersta Österbotten, 7,8.

I Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är incidensen 122,7, i Vasa sjukvårdsdistrikt 23 och på Åland 39,8.

Just nu vårdas 56 coronapatienter på sjukhus runtom i landet. Av dem behöver 6 intensivvård.

Institutet uppdaterar siffrorna för antalet coronarelaterade dödsfall endast en gång per vecka. Enligt den senaste uppdateringen i onsdags har total 982 personer i Finland mist livet på grund av covid-19.

Enligt institutets vaccinregister har sammanlagt 3 648 321 personer fått den första dosen coronavaccin, vilket motsvarar omkring 65,3 procent av Finlands befolkning. Omkring 32,2 procent av befolkningen har fått också den andra dosen.

Antalet nya coronafall ökar nu för femte veckan i rad, meddelar Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd.

Incidenstalen ökar i 19 sjukvårdsdistrikt, det vill säga i nästan hela landet. Andelen som fått smittan utomlands är cirka 8 procent.

Epidemin sprids fortfarande bland unga vuxna. Under vecka 29 konstaterades över hälften av smittorna hos 10–29-åriga, särskilt 18–21-åriga ungdomar.

Smittkedjorna har utvidgats under sommaren och smittspårningen har dragit ut på tiden på vissa orter, meddelar ministeriet och institutet. Trots detta har man kunnat utreda smittkällan i 67 procent av fallen.

Människor har smittats främst vid olika fritidsevenemang och på restauranger, men också på fester och offentliga tillställningar som har varit utomhus.

Förra veckan sattes 5 952 personer i karantän.

Hälsomyndigheterna påpekar att det just nu är mycket viktigt att ungdomar och befolkningen i arbetsför ålder beaktar att deras beteende påverkar smittorisken, så att man inte behöver vidta ytterligare begränsande åtgärder i samhället.

På grund av coronavaccinationerna ökar behovet av sjukhusvård inte längre i samma takt som tidigare under pandemin. Detta beror på att vaccinationstäckningen i riskgrupperna är hög.

I de äldre åldersgrupperna har både incidensen och dödsfallen med koppling till sjukdomen minskat, och ligger nu på en mycket låg nivå.