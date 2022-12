Lunchdiskussion med legendaren lade grunden för Heliövaaras succé

Tre veckor har gått sedan ATP-tennistourens säsong avslutades med finalturneringen i Turin. För första gången sedan 2017 och Henri Kontinen och för andra gången någonsin medverkade en finländsk spelare i ATP-finalturneringen. Spelaren i fråga är Harri Heliövaara som tillsammans med britten Lloyd Glasspool gick hela vägen till semifinal i den glimrande säsongsavslutningen.

Heliövaara som så sent som i fjol tog sig in bland de hundra bästa på världsrankningen i dubbel och som så sent som i fjol deltog i karriärens första grand slam-turnering.

Heliövaara, 33, slår sig ner i soffan i Talis tenniscentrum för att summera året 2022.

– Jag känner mig ärligt sagt fortfarande lite misstrogen. Hur kunde det gå så här bra? Utgångsläget var ändå att det kändes mäktigt att över huvud taget få delta i större tävlingar och så slutar året med att vi är femte bäst i världen. Under inga omständigheter förväntade jag mig något sådant här. Det har varit ett fantastiskt år, jag har njutit massor och vill uppleva mera av det här, säger Heliövaara, i dag rankad elva i världen i dubbel.

Harri Heliövaaras världsrankning i slutet av år... 2022: 11. 2021: 64. 2020: 113. 2019: 144. 2018: 187. 2017: 665. Heliövaaras bästa rankningsplacering i herrdubbeln före han pausade sin proffskarriär 2013-2017 var en 128:e plats från juli 2012.

Avslutade proffskarriären 23 år gammal

Heliövaara gjorde sig känd i tenniskretsarna som 17-åring då han som första finländska herrjunior lyckades ta en seger i en grand slam-turnerings dubbel. Drömmen om att nå världstoppen levde stark i Helsingforskillens huvud.

Men sex år senare lade han ned sin lovande proffskarriär. Han led av överträning och tennisen smakade inte bra.

– Att lägga av var något jag då måste göra. Det kändes inte meningsfullt att fortsätta spela, berättar Heliövaara som inte ångrar sitt beslut denna dag.

– Jag hade en klar plan B som jag ville förverkliga: studierna.

Heliövaara skiftade fokus till sina diplomingenjörsstudier som han avklarade snyggt. Samtidigt jobbade han deltid på Finlands tennisförbund och hörde ett tag till förbundsstyrelsen. Tennisen försvann inte helt och hållet då han deltog sporadiskt i FM-turneringar där han korades till mästare.

Tennisen var närvarande – men karriären var över, menar Heliövaara.

– Det var den definitivt, säger världselvan bestämt.

"Kanske det här ändå inte blir till någonting?"

Fyra år hann gå innan Heliövaara gjorde comeback. Han tog upp proffskarriären på nytt 2017 – och stötte på hälproblem direkt.

– Jag kunde först inte spela alls. Då tänkte jag att jag spelar då det går att spela. Det som var viktigt var att jag spelade enligt mina egna villkor.

Tennisässen Harri Heliövaara och Lloyd Glasspool har tagit sig till världstoppen i dubbel.

Tanken var att fokusera på dubbel men Heliövaara överraskade sig själv med att hitta ett bra flyt i singel också. Knappa två år efter beslutet att komma tillbaka fattade han beslutet att slopa singel och enbart satsa på dubbeln – enligt den ursprungliga planen.

– Det visade sig inte vara så enkelt, säger Heliövaara som i juni 2019 valde att ta en månadslång timeout.

– Jag tänkte: kanske det här ändå inte blir till någonting?

Men en lunch i Talis tenniscentrum kom att bli vändpunkten.

Lunch med Jarkko Nieminen

– Jag satt här och åt lunch med Jarkko Nieminen. Vi snackade länge. Han sa: "Hördu Harri, spelarna på världstoppen är sådana du klarar dig mot". Det var en tid då det var nära att jag skulle ha lagt av. Men det var väldigt bra diskussion vi hade, berättar Heliövaara om mötet med tennisikonen.

Kort därpå deltog Heliövaara och löftet Emil Ruusuvuori i en turnering på ATP:s utmanartour och vann direkt. Det var det första lilla steget i en lång process. Bit för bit föll pusselbitarna på plats och efter att idrottsvärlden kom i gång igen efter coronapandemin kom också Heliövaara i gång.

– Vi inledde vårt samarbete med Lloyd och så bara flög vi framåt. Men före det var det många år med bara små, små framsteg. Man har fått jobba med huvudknoppen en hel del men kanske just därför njuter jag så mycket av det här nu. Efter allt man varit med om och alla småturneringar man spelat i kan man verkligen uppskatta det här, säger Heliövaara.

Mer tid mer Glasspool än med frun

Samarbetet med Lloyd Glasspool, 29, inleddes för två år sedan, i december 2020. Då hade Heliövaara klättrat upp till en rekordbra 113:e plats i världsrankningen i dubbel.

Duon klickade snabbt och som Heliövaara säger: snart flög de framåt.

– Vi kommer väldigt bra överens. Utanför planen är vi båda ganska lugna och trivs för oss själva. Under en spelresa kan vi sitta inne på var sitt hotellrum och vi har inget behov att nödvändigtvis tillbringa tid tillsammans. På tennisplanen är situationen sedan helt annorlunda. Man kan väl kalla det en businessrelation. Vi har våra egna roller och vi kompletterar varandra bra, vilket givetvis är en fördel då man spelar dubbel.

Harri Heliövaara och Lloyd Glasspool avslutade säsongen i ATP-finalturneringen.

Men en bra typ är Glasspool – det är ett måste, menar Heliövaara.

– Faktum är att jag tillbringar 200 dagar per år med Lloyd. Det är mer än med min fru. Så det är ganska så bra att vi kommer överens, säger han med ett leende.

Problemet: för många höjdpunkter

Den finsk-brittiska duon har tillsammans nått final hela åtta gånger på ATP-touren och i dessa vunnit två titlar. I och med framgångarna bröt de sig snabbt in bland de hundra bästa i världsrankningen.

Så kom tennisåret 2022. För Heliövaara och Glasspool var det förstås alla tiders och karriärens bästa med ATP-turneringssegern i Hamburg och ATP-finalturneringen som två stora körsbär på kakan. Ändå måste Heliövaara fundera ett tag då han ska välja årets mest minnesvärda höjdpunkt.

– Det är svårt eftersom det finns så många höjdpunkter, säger han och radar upp flera goda alternativ från spel i Davis Cup, US Open, finalen på gräset på Queen's Club för att nämna några.

Turneringssegern i Hamburg minns Heliövaara på ett något överraskande sätt.

– Jag vet inte riktigt. Alla säger att det var så fint och den var ju nominerad till årets idrottsögonblick i Idrottsgalans omröstning. Nu vill jag inte på något sätt trycka ner prestationen men...

Han förklarar:

– Vi hade ett så bra flyt att vi redan på första dagen visste att vi kommer att vinna. Vi bara lät det hända. Det var en perfekt vecka. Därför uppstod inte samma euforiska känsla som då man kommer över svårigheter och sedan klarar sig bra. Känsloskalan var inte så stor. Då man tar sig igenom motgångar så minns man det bättre.

Ett minnesvärt ögonblick var då Heliövaara/Glasspool säkrade platsen i ATP-finalturneringen.

– Det var ganska känslosamt, säger den blåvita tennisstjärnan med eftertryck.

Drömmer om OS 2024 – och 2028?

Härnäst fortsätter Heliövaara och Glasspool sina förberedelser inför nästa säsong både hemma i Finland och i London innan det bär av mot Australien strax före årsskiftet.

– Då börjar en ny turné. Hoppas den fortsätter fram till november.

Hur länge karriären ska fortsätta är något småbarnspappan Heliövaara funderat mycket på. Men det som är säkert är att en viss tävling redan är inritad i kalendern: OS i Paris 2024.

– Dit vill jag absolut komma med.

Efter det då?

– När det går så här bra och man kommit så här långt så vill man ju inte lägga av. Om jag skulle spela i fem år till så skulle jag vara 38. Det skulle säkert bli en fin karriär, funderar Heliövaara.

Då skulle du ju ha ett nytt OS, i Los Angeles 2028, bakom hörnet?

– Vi tar ett OS åt gången, säger en leende Heliövaara som tackar för sig och styr mot nästa träningspass som ska förbereda honom och Lloyd Glasspool för ett förhoppningsvis framgångsrikt 2023.