Eva Carrero hyr ut ett småhus i Kyrkslätt på Airbnb: ”Det är jätteenkelt att sätta upp”

Affärsidén som ligger till grund för Airbnb tänktes ut av studiekamraterna och rumskamraterna Brian Chesky och Joe Gebbia i San Francisco 2007. Grundidén var att blåsa upp en luftmadrass i deras vardagsrum och därmed idka bed and breakfast.

Företaget som till en början hette AirBed & Breakfast grundades 2008 sedan Nathan Blecharczyk, även han en tidigare rumskamrat, anslutit sig till företaget.

För att få in kapital till företaget sålde de tre grundarna frukostflingor uppkallade efter de två presidentkandidaterna Barack Obama och John McCain inför presidentvalet samma år. Sammanlagt drog de in 30 000 dollar. Snart efter det bjöds de in till en inkubator för nyföretagare.

För att undvika förvirring med luftmadrasser förkortades namnet 2009 till Airbnb. Under de påföljande 10 åren växte bolaget så det knakade. Företaget värderades till 18 miljarder dollar i april 2020.

Pandemin drabbade företaget relativt hårt och Chesky meddelade i ett memorandum den 5 maj om uppsägningar av 1 900 personer, vilket motsvarade 25 procent av hela arbetsstyrkan. Under pandemin avslutade Airbnb sin verksamhet i Kina på grund av landets hårda covidstrategi.

Bolaget börsnoterades den 10 december 2020, vilket betydde att kassan stärktes med ytterligare 3,5 miljarder dollar.

Sedan Rysslands anfallskrig i Ukraina har företaget avslutat all verksamhet i Ryssland och Belarus.