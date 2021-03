758 nya coronafall på torsdagen

Cirka 7,3 procent av befolkningen har fått sin första dos coronavaccin.

Institutet för hälsa och välfärd registrerade 758 nya fall av coronaviruset på torsdagen. Sammanlagt 60 200 finländare har därmed insjuknat i covid-19 sedan epidemins början i fjol. Av fallen har 1 274 orsakats av de muterade varianterna som smittar lättare.

Incidensen fortsätter att stiga och är nu 138,4 fall per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna jämfört med 94,3 under den föregående perioden på två veckor. Sammanlagt 7 670 nya coronafall har registrerats under de senaste 14 dagarna.

Enligt onsdagens siffror är det hittills 759 finländare som har dött av covid-19. Just nu vårdas 258 coronapatienter på sjukhus, 37 av dem på intensiven.

Sammanlagt 404 000 finländare, eller 7,3 procent av befolkningen, har hittills fått sin första dos coronavaccin, uppger Institutet för hälsa och välfärd.