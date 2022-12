Revanschen slutade i en ”helvetes besvikelse” för Tapio Lehtinen

Ensamseglaren Tapio Lehtinen är tillbaka i Finland efter den avbrutna världsomseglingen och håller presskonferens i Helsingfors framför ett stort medieuppbåd. Rösten brister när han berättar vad som hände.

– Det var milt sagt en helvetes besvikelse att det gick som det gick. Den stora trösten är att projektet jag håller på med består av två påföljande tävlingar. Det här var den första och nu kan jag fullt fokusera på den andra.

Revanschen började bra

Efter starten på Frankrikes västkust låg Lehtinen bra till. Han seglade långt västerut vilket gav goda förutsättningar för seglingen och han låg länge på andra plats i tävlingen.

Deltagarna seglar som i en tidsmaskin och får inte ta hjälp av några nymodigheter, som gps eller internet. Väderprognoser får de per fax. Efter att ha rundat Godahoppsudden försökte Lehtinen jaga ikapp ett vädersystem och i samband med det var olyckan framme.

Vatten nästan till knäna

Det var relativt kallt i vattnet och inne i kajutan, men det fanns inga tecken på problem ombord.

– Under de sista timmarna innan båten sjönk sov jag. Vädret var lugnt och fint vilket betydde att jag dessutom sov riktigt bra. Jag vaknade av ett högt ljud och tänkte vad helsike. Jag ålade ur kojen för att gå upp på däck. När jag satte fötterna på durken gick vattnet nästan till knäna. Vattnet kom in bakom ruffens trappor, från motorutrymmet.

Först på olycksplatsen var en annan tävlingsseglare, Kirsten Neuschäfer på sin Minnehaha lördagen den 19 november. De två seglarna kunde tala finska i och med att Neuschäfer vistats i Lappland där hon åkt hundspann.

Lehtinen överrumplades totalt av läckan.

– Jag hade litat fullständigt på att båten skulle klara vad som helst. Utan någon förklaring till vad som hände insåg jag att båten höll på att sjunka och det snabbt. Det var bara att hålla huvudet kallt och göra allt i rätt ordning. This is it, tänkte jag. Det gick så snabbt att jag inte fick med allt jag planerat ta med. Jag var bland annat utan läsglasögon.

– Jag kan ärligt inte säga vad det berodde på. Min första tanke var att någon genomföring från en axel eller liknande hade brustit. Men efter att ha tänkt lite mer på det så kunde båten inte ha sjunkit så snabbt.

Lehtinen får frågan om en container kan ha varit orsaken. I princip ja, säger han, men låter inte särdeles övertygad. Tävlingschefen Ian McIntyre säger att ingen med säkerhet kommer att få veta vad som sänkte båten.

Tackar sin räddare

På alla deltagares akterspegel finns en sändare bultad, så när den slutade sända från Lehtinens båt visste tävlingsledningen att något hänt, säger Ian McIntyre.

– Efter 7–8 minuter fick vi ett konstigt meddelande av Tapio. Det var som ett barn som håller på att lära sig tala, men vi hade kontakt med honom.

Ganska snart efter att Lehtinen tagit plats i livflotten fick han meddelande om att ett lastfartyg fanns i närheten. Dessutom visste han att två andra tävlingsdeltagare var ganska nära honom.

En av dem var sydafrikanen Kirsten Neuschäfer, som plockade upp honom.

– Jag åt inget medan jag var i livflotten. Det var ett medvetet val, eftersom jag inte visste hur jag skulle gå på dasset.

– Stämningen ombord på Kirstens båt var alldeles otrolig. Det var en stor lättnad för oss båda.

Under presskonferensen ringer Lehtinen upp Neuschäfer och tackar henne för räddningsinsatsen.

Nu är du tillbaka i Finland, har du några vinterplaner?

– Senare i dag ska jag skida i Brunnsparken och efter det bada bastu på Ugnsholmen och simma i havet. I Helsingfors centrum går det att hålla på med riktigt vinterprogram.