2,7 miljarder kronor, motsvarande cirka 250 miljoner euro. Så stor är förlusten som SAS redovisar i senaste kvartalsrapport. De senaste två åren har flygbolaget gjort sammanlagda förluster på motsvarande ungefär 1,5 miljarder euro.

SAS har i flera år dragits med höga kostnader och kroniskt dålig lönsamhet, och har drabbats av en rad ekonomiska bakslag. Till exempel i somras tvingades bolaget ställa in tusentals flygturer mitt under bästa högsäsong för att piloterna strejkade.

I juli begärde SAS konkursskydd i USA, ett så kallad chapter-11-förfarande. Det innebär en hård rekonstruktionsprocess, som tvingar bolaget att göra ändringar i verksamheten och bland annat omförhandla avtal med leasingbolag och andra samarbetspartner. Syftet är att få ner kostnaderna.

Som en del av rekonstruktionsprocessen har ett amerikanskt riskkapitalbolag, Apollo Global Management, beviljat ett krislån på 700 miljoner dollar till SAS. Syftet är att hjälpa flygbolaget att hålla verksamheten i gång medan rekonstruktionen pågår.

Någon välgörenhet är lånet inte. Apollo Global Management har kallats gamfond eller vulture fund på engelska. Det är en fond som sträcker fram pengar till bolag i nöd när banken inte längre ställer upp.

Men fonden gör det inte utan kompensation. Apollos affärsidé är att omvandla skulden till aktier och på så sätt få kontroll över bolaget.

Parallellt förbereder SAS en nyemission med sikte på att ta in motsvarande 850 miljoner euro. Detta inleddes konkret i torsdags, då flygbolaget ansökte om grönt ljus för att gå vidare med processen hos konkursdomstolen i New York.

Utöver emissionen ska lån på motsvarande omkring 1,8 miljarder euro omvandlas till aktier.

Svenska ägandet krymper

Arrangemangen kommer att leda till en kraftig utspädning av de nuvarande ägarnas aktier. Största ägare är den danska och svenska staten, med knappt 22 procent av aktierna vardera. Tredje störst är industrisläkten Wallenberg med ett 3,4-procentigt innehav. Med totalt 250 000 ägare är SAS en folkaktie som också många småsparare äger.

SvD skriver att utspädningen enligt SAS kommer att vara större än 95 procent. Det betyder att svenska och danska staternas innehav krymper från nuvarande knappt 22 procent till bara cirka 1 procent. Wallenbergarnas ägande skulle praktiskt taget försvinna.

I somras tvingades SAS ställa in tusentals flygningar mitt under bästa högsäsong. Piloterna strejkade.

Hans Jørgen Elnæs, norsk fristående flyganalytiker, är optimistisk vad gäller möjligheterna att få ordning på SAS. Ett problem som ännu återstår är att ro iland ett kollektivavtal för den danska och svenska kabinpersonalen.

Av Apollos nödlån på 700 miljoner dollar har hälften betalats ut. Ett villkor för att SAS ska få resten är att bolaget och personalen är överens om kollektivavtalet.

– Det här måste SAS lyckas med. Men jag tror att de hittar en lösning, säger Hans Jørgen Elnæs.

Och lyckas det inte kan SAS be marknaden om kapital via sin planerade emission. Men frågan är vem som är redo att gå in och teckna aktier. Både svenska och norska staten har meddelat att de inte är intresserade av att äga flygbolag.

Om Wallenberggruppen är intresserad att öka sitt ägarskap är oklart. Detsamma gäller eventuella andra kapitalstarka svenska investerare.

Danskt intresse

Däremot har danska staten uppgett att man kan tänka sig att öka sitt innehav till uppemot 30 procent. En orsak är enligt Elnæs att Köpenhamns flygplats Kastrup är Danmarks största arbetsgivare, och SAS är flygplatsens största operatör.

– Danska staten vill säkert att SAS och Kastrup behåller sin position på marknaden. Däremot tror jag inte att danska staten vill ha en ägarandel som överskrider 33,3 procent, så där som finska staten har i Finnair.

En aktör som enligt Elnæs också sannolikt är intresserad, är fonden Apollo Global Management. Trots epitetet gamfond tror han inte Apollo behöver vara någon dålig ägare.

– De kan branschen och har också tidigare lyckats vända utvecklingen i krisdrabbade flygbolag.

Det sannolika scenariot är då att Apollo konverterar det lån man beviljade SAS till aktier i bolaget – dock till en konverteringskurs som är klart lägre än dagens aktiekurs. Och den är redan låg.

– Risken är att SAS aktiekurs faller ytterligare på grund av alla finansiella operationer som ligger framför.

I vilket fall som helst kommer sannolikt det svenska ägandet att minska klart i det 77-åriga bolaget som en gång var en skandinavisk stolthet. Elnæs tror dock att följderna blir mer känslomässiga än affärsmässiga.

Kroniskt svag lönsamhet

Samtidigt som SAS är i kris överträffade Finnairs senaste kvartalsrapport analytikernas förväntningar. Efter pandemin och flygförbudet över Ryssland, som kraftigt krympt den lönsamma Asientrafiken, har Finnair etablerat sig på nya destinationer.

I delårsrapporten förutspår Finnair att dess omsättning i år kommer att öka markant från ifjol, men ännu inte nå 2019 års nivå, det vill säga året före pandemin.

Enligt analytikerna Antti Viljakainen har SAS haft dyra avtal med sina anställda och ofta drabbats av strejker.

Inderes-analytikern Antti Viljakainen, som bland annat följer flygbranschen, säger att SAS problem är strukturella och av gammalt datum.

– SAS konkurrenskraft har varit sämre än Finnairs. SAS har haft dyra avtal med personalen och ofta drabbats av strejker.

Enligt Viljakainen har finska statens engagemang i Finnair varit starkare än de statliga ägarnas engagemang i SAS. Finnair har också varit något mindre utsatt för konkurrens från lågprisbolagen när det gäller flygrutter inom Europa.

– Finland är avlägset och därför har lågprisbolagen inte etablerat sig här i samma utsträckning som i Stockholm, Oslo och Köpenhamn, säger Viljakainen.

Enligt Hans Jørgen Elnæs hänger Finnairs möjligheter att återuppta Asientrafiken på utvecklingen av Ukrainakriget och relationen till Ryssland.

Här har ett nytt problem infunnit sig:

– Efter Finlands Natointräde är chanserna små att Finland ska bli bästa vän med luftfartsmyndigheterna i Moskva.

Och utan Asientrafik tvingas Finnair ty sig till destinationer som delvis är desamma som SAS trafikerar.

– När marknaden krymper kan konkurrensen mellan SAS och Finnair öka.