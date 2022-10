Skansens kungskobra fortfarande på rymmen

Det var under lördagseftermiddagen som Skansenakvariet utrymdes efter det att en kungskobra rymt från sitt terrarium.

– Han har nu fått namnet Houdini, utbrytarkungen efter den kände magikern, säger Jonas Wahlström, som är ägare av Skansenakvariet.

Tidigare hette ormen Sir Väs.

Under lördagen sattes flera åtgärder in, bland annat lade personal ut mjöl för att kunna se var ormen slingrade sig, och man lade även ut ett lockbete. Sedan den först varit spårlöst försvunnen har man lyckats lokalisera ormen uppe i ett innertak på terrariet.

– Vi letar efter ormen och vi har lagt in några döda råttor som kan locka tillbaka honom.

Men jakten pågår fortfarande.

– Den är inte ute i besöksutrymmet utan bakom kulisserna. Det är svalare där och den ligger och vilar. Det tar sin tid att leta efter en orm. Vi vet ungefär vilket område den är på. Den är på innertaket eller vid taket på terrarieavdelningen. Kommer den ut utomhus kommer den att bli nedkyld, då den vill ha 30 grader.

Kungskobran hade i lördags endast varit i terrariet i ett dygn, där han placerats för att försöka få till en parning med en av Skansens andra ormar. Tidigare har han funnits på Skansen men i ett annat terrarium. Enligt Jonas Wahlström var ormen nyfiken och lyckades ta sig ut när han nyfiket utforskade sitt nya hem.

– Den var ny i terrariet, var nyfiken och sträckte på sig och åkte ut genom armaturen. Det sitter lampor i taket där den har lyckats åka emellan. Vi har haft kungskobror tidigare och något liknande har aldrig hänt tidigare, säger Jonas Wahlström.

Ormjakten har gett upphov till en del skämt på nätet. Vanliga paralleller som dras är till ormen som Harry Potter släpper ut när han besöker en djurpark i den första boken, Harry Potter och de vises sten. Ett annat exempel är skämt om Sir Väs (eller Sir Hiss på engelska) i Disneys animerade film Robin Hood.

Meanwhile .... i en annan del av Stockholm ..... #kungkobran #SirVääs #Skansen pic.twitter.com/ZCzOi8KVfY

Under söndagen är akvariet stängt för besökare. Däremot går det att besöka entréhallen.

Vad händer om en besökare möter ormen?

– Den kommer aldrig att möta en besökare. Den är giftig, dock är den inte aggressiv.

Har något liknande hänt tidigare?

– Vi hade en lemur som rymde för flera år sedan på vintern.

Kommer ni vidta några säkerhetsåtgärder när ormen är infångad?

– Naturligtvis ska vi ändra armaturen, annars finns inga rymningsmöjligheter.

Thomas Thunmark, som jobbar med sanering av huggormar, är inte på plats vid Skansen men är expert på ormjakt.

– Om det är som jag misstänker hade jag börjat med att filma och titta på ritningar, för att se hur rören går och om den kunnat ha tagit sig ut genom blindrör som inte används men fortfarande är öppna, säger han.

Ett sätt att filma i innertaket är att föra upp en liten kamera, inte större än en tumme, kopplad till en fiberoptiskt kabel. På det sättet kan man följa det på en liten skärm från säkert avstånd.

På söndagkvällen har just sådana kameror kommit till Skansen, rapporterar SVT Nyheter . Ett VVS-företag har ringts in på ett jouruppdrag för att sätta in avloppskameror i innertaket.