Nu står Elna Romberg på egna ben

Vi träffar Elna Romberg och hennes son Caspian på ett mysigt kafé i Vallgård i Helsingfors. Elna Romberg är på gott humör och med all orsak. Hon är aktuell med sin nya låt Walls och inom kort ger hon ut en EP med julsånger. Elna Romberg har en lång karriär bakom sig som sångare, men hon är inte lika bekant för publiken som solist och bakgrundssångare för artister som till exempel Katri Helena, Jari Sillanpää, Kasmir och Yö.

– Det har alltid varit givet för mig för att syssla med musik, men inte alltid självklart att det skulle bli ett yrke. Efter gymnasiet började jag studera språk och litteratur vid universitetet och jag har också en magisterexamen i det. Ganska snabbt blev det ändå klart att jag vill satsa på musik. Jag sökte till pop- och jazzkonservatoriet och därifrån vidare till musikpedagog.

Elna Romberg har en bred repertoar av olika stilar – allt från pop, rock och jazz, vilket hon upplever som en klar fördel.

– Jag älskar att sjunga jazz, jag tycker väldigt mycket om gospel och min senaste låt är pop, eller soulpop som jag kallar det. Jag har försökt undvika att sätta mig själv i något fack. Utöver att jag är soloartist sjunger jag mycket bakgrundssång, är körledare och sånglärare. Om jag ska välja någon musikstil som står mig närmast så är det väl soul.

Elna Romberg Bor i: Helsingfors. Familj: gift med Christopher, sonen Caspian 5 månader. Hobbyn: Jag jobbar ju med min hobby, men är intresserad av språk och olika kulturer och skulle gärna resa mer. Artister som påverkat mig: Whitney Houston, Aretha Franklin, Michael Jackson. Just nu mest Tori Kelly och Yebba. Äter gärna: Libanesisk mat. Dricker gärna: Banan- och kokossmoothie som man får på stranden i Thailand Senast lästa bok: Har just läst slut sista boken i Outlander-serien. Favoritfilm: Vet inte, men har somnat två gånger på bio; Transformers 1 och Transformers 2 Vill resa till: Sydamerika.

2015 deltog Elna Romberg i tävlingen The Voice of Finland. Hon beskriver deltagandet som en nyttig erfarenhet som gav henne många värdefulla kontakter. Dessutom ledde deltagandet till att hon ett par år senare fick jobb som sångcoach i The Voice of Finland.

– Jag hade uppträtt på tv förr, men det var första gången jag stod i rampljuset som solist. Men det mest nervösa för mig var nog inte att sjunga utan att tala finska framför tv-kamerorna i direktsändning. Tävlingar av det här slaget är bra för synlighetens skull oberoende av hur det går. Att kunna visa vad du kan på en och en halv minut är inte lätt. Ofta faller man på fel låtval. Det är mycket avgörande. Man måste ha nerverna i styr.

Elna Romberg har sjungit med artister som Katri Helena, Jari Sillanpää och Kasmir.

Sjungit med Yö

Via Voice of Finland kom Romberg också i kontakt med stjärncoachen Olli Lindholm, frontfigur i legendariska gruppen Yö, som gick bort 2019. Kontakten ledde till att Romberg fick sjunga bakgrundssång på Yös turné tillsammans med bland andra Jennie Storbacka.

– Det var ju ett lite oväntat val av bakgrundssångare kan man tycka. Jag visste om deras låt Rakkaus on lumivalkoinen, men hade inte så bra koll på bandet innan. Det var en turné som öppnade ögonen. Att få uppleva ett publikhav där alla kan sångerna och sjunger med. Det var en överraskning. Som finlandssvensk är man kanske lite inne i sin bubbla och har inte koll på vad som händer i det finskspråkiga livet. Det var fint att se hur texterna berörde publiken.

Också uppträdandet med His Master's Noise i USA med den amerikanska medborgarrätts- och människorättsaktivististen Jesse Jackson i publiken har fastnat i minnet.

– Vi uppträdde i en park i Bronzeville i Chicago och efteråt kom Jackson fram och tackade och jag fick skaka hand med honom. Det kändes nästan historiskt.

Nu är Elna Romberg aktuell med poplåten Walls och hon har planer på att småningom ge ut fler låtar, men har ingen spikad tidsplan. Och det långsiktiga målet för Romberg är att göra fler egna låtar och spelningar solo. I veckan ger hon också ut en EP med julmusik.

– I fjol fick jag pengar av Kulturfonden för att göra en strömmad julkonsert och det var många som följde med den. Det var en konsert som fick mycket positiv feedback och därför bestämde jag mig för att ge ut låtarna i form av en EP inför den här julen. På låtarna medverkar Vokalgruppen Romberg, His Master's Noise och sedan Lauri Schreck på kantele. Det är både traditionell julmusik, men också lite rivigare låtar, säger Romberg.