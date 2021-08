738 nya coronafall – 100 personer behöver sjukvård

Incidensen är för tillfället 150, en kraftig ökning i jämförelse med den föregående tvåveckorsperioden.

Totalt 738 nya fall av coronaviruset har konstaterats i Finland, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd på fredagen.

För tillfället behöver 100 personer sjukhusvård, vilket är 6 personer fler än i går.

Sedan epidemin började har totalt 110 720 fall konstaterats i landet.

Incidensen, alltså antalet fall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna, är 150. Under den föregående tvåveckorsperioden var incidensen 71.

Av de nya fallen konstaterades 188 fall i Helsingfors, 44 i Åbo och 4 i Vasa.