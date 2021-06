73 nya coronafall i Finland

Över femtio procent av befolkningen har fått den första dosen av coronavaccinet.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om 73 nya fall av covid-19 på tisdagen. Totalt 93 923 personer har hittills bekräftats smittade av coronaviruset i Finland.

Landets incidens, det vill säga antalet nya fall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna, är 23,1. Under den föregående perioden var incidensen 40,7.

Incidensen är just nu högst i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, 44,6. I Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är incidensen 19,4, i Vasa sjukvårdsdistrikt 10 och i Mellersta Österbotten 11,7.

Lägst är incidensen i Ålands sjukvårdsdistrikt. Där har noll fall av covid-19 konstaterats de senaste två veckorna.

Institutet har senast uppdaterat uppgifterna om antalet coronarelaterade dödsfall förra veckans onsdag. Enligt de uppgifterna har sammanlagt 964 personer i landet mist livet på grund av covid-19.

Enligt institutets vaccinationregister har sammanlagt 2 845 519 personer i landet fått sin första dos av coronavaccinet, vilket motsvarar omkring 51 procent av befolkningen. Totalt 728 613 personer, eller 13,1 procent av befolkningen, har fått också den andra dosen.