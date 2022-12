Krönika: Att våga sig in i mörkret

Det var länge sedan sist, tänker jag medan jag försöker göra mig bekväm i en biograffåtölj. Så här känns det väl att gå ombord på ett flygplan om man lider av flygrädsla. Jag börjar nästan treva efter ett osynligt säkerhetsbälte.

En gång i tiden hade jag sett En sång för Martin, Still Alice, Benjamin Buttons otroliga liv, men sedan började jag undvika jag filmer som handlade om demenssjukdom. Jag såg varken Michael Hanekes hyllade Amour eller Florian Zellers lovprisade The Father. Jag misstänkte att min mor höll på att utveckla någon form av demens – och värjde mig mot tanken som gjorde mig mörkrädd.

Sex månader efter hennes diagnos vågar jag mig äntligen in i mörkret på en biograf i S:t Petersburg för att se Vortex av Gaspar Noé, en kuslig saga om ett äldre par som lever i ett slags folie à deux i sin lägenhet i Paris. Dedikationen träffar mig i solarplexus: ”Till alla dem vars hjärnor kommer att sönderfalla före deras hjärtan.” Sedan blir det bättre: min filmvetarhjärna börjar relativisera det lidande som skildras på vita duken. Är inte till exempel Darren Aronofskys Requiem For a Dream mer skrämmande än Vortex? På en punkt är jag tacksam gentemot Noé: han duckar inte för den fulhet som sjukdomen ofta innebär. Han gör inga försök att vare sig försköna den eller hitta någon mening i den.



Att skapa något meningsfullt av de kaotiska företeelser som utgör ett människoliv har jag länge betraktat som min uppgift som skönlitterär författare. ”Du kommer säkert att skriva om det”, säger en och annan bekant som vet om vår livssituation. Jag ryser när jag får höra det. Just nu är jag så pass inne i nuet att jag knappt kan andas, allraminst försöka skildra det i mitt skrivande. Jag har ingen som helst distans till den här delen av min mammas liv. Det manus jag försöker jobba med har inget med det att göra.

I sin bok Meningarna skriver Johanna Ekström om att vårda sin strokedrabbade mor och vad som uppstår när minnena blir oåtkomliga för språket. Språket har min mamma kvar, annat är det med hennes minnen och känslor. Från att ha varit verbal, intensiv, hetlevrad har hon blivit fåordig och åsiktslös. Men hon famlar inte efter sitt forna jag. Det är jag som saknar hennes personlighet – samtidigt som jag själviskt nog vill ha mitt eget liv tillbaka. Det liv där jag inte behövde ta huvudansvaret för henne som hennes enda anhöriga, fatta alla beslut och förverkliga dem, tänka på henne varenda timme.



Mitt i alltsammans konstaterar jag att vissa anhöriga till åldringar inte är främmande för fåfänga. ”Hon är väl bara 85? Min mamma är 95 men hon är hur klar som helst i huvudet”, påpekar en bekant.

Hennes mor bor också i S:t Petersburg. Hon lagar festmiddagar åt sin dotterson och hans fästmö medan min mamma är helt beroende av den personliga assistent som vi anställt privat. Än i dag präglas attityderna mot dementa av stigma i Ryssland. Det är först nyligen som ryska filmmakare började intressera sig för ämnet: Dmitrij Davydov med sin film There is No God But Me (2019) där en man överger sin familj för att vårda sin demenssjuka mamma, Svetlana Ustinova med sitt mor- och dotterdrama Vremja goda zima /Årstiden är vinter (2022).

Än så länge kan jag vara glad åt att kunna fylla min mammas dagar med någon sorts mening. För att citera Carina Rydberg, måste jag sluta leva för att kunna skriva igen. Men just nu gäller det att leva, fånga dagen, dricka ur det glas som Carl Michael Bellman skrev om i Fredmans epistel n:o 30, tillbringa så mycket tid som möjligt tillsammans innan mörkret skiljer oss åt.