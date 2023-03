Nyttig information för invandringskritiska

Debatten kring migration blir ofta inflammerad. Genom att Sannfinländarna och andra invandringskritiska för fram oriktiga uppgifter och falska eller färgade fakta underbyggs misstänksamheten och avogheten mot migranter. Två färska rapporter ger igen belägg för att många sannfinländska påstånden saknar grund. Migration är inte bara till nytta för Finland utan rentav ett måste med tanke på landets ekonomi och välfärdsstatens fortbestånd på en hög nivå.

I diskussionen om migration betonas humanitär invandring, trots att största delen av invandringen är arbetsrelaterad. Näringslivets forskningsinstitut Etla offentliggjorde i onsdags en rapport som visar att antalet sysselsatta med utländsk bakgrund har nästan fördubblats under ett decennium. Samtidigt minskar antalet sysselsatta som är infödda finländare. Det beror närmast på att vår befolkning åldras och fler dör än föds.

Sysselsättningsgraden hos utländska medborgare som bor i Finland har stigit och skillnaden till finländska medborgare har krympt. Utvecklingen i den här riktningen har accentuerats under de allra sista åren. Under det tredje kvartalet i fjol pekade trenden för sysselsättningsgraden på 70,5 procent för dem som inte är födda i Finland. Det är endast fyra procentenheter under motsvarande för personer födda i Finland.