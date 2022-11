USA-general: en kvarts miljon döda eller skadade i Ukraina

Omkring 40 000 civila i Ukraina och med marginal fler än 100 000 ryska soldater har dödats eller skadats sedan det ryska anfallskriget inleddes i februari, säger Mark Milley vid The Economic Club i New York, enligt AP.

– Antagligen är det samma sak på den ukrainska sidan, säger Milley, som är ordförande för det yrkesmilitära rådet som samlar försvarsgrenarnas stabschefer.

Enligt Milley har Ryssland samlat 20 000-30 000 soldater i Chersonområdet, som Ryssland uppges ha beordrat retirera från under onsdagen.

– De tidiga indikationerna tyder på att de faktiskt gör det. De har gjort ett offentligt tillkännagivande att de gör det. Jag tror att de gör det för att bevara sina styrkor och för att upprätta försvarslinjer söder om floden Dnepr, men det återstår att se, säger han.

På onsdagen meddelade Ryssland att man beordrat sina styrkor att dra sig tillbaka från Cherson över floden Dnepr, även om ukrainska styrkorna är varsamma för att det kan röra sig om någon slags fälla.

Tankesmedjan ISW tror inte att det rör sig om någon krigslist, exempelvis för att locka in ukrainska styrkor till kostsamma strider i närheten av staden Cherson. ISW skriver i sin senaste lägesuppdatering att ”slaget om Cherson är inte över, men ryska styrkor har gått in i en ny fas – att prioritera att dra tillbaka sina styrkor över floden under kontrollerade former och försena ukrainska styrkor, snarare än att man försöker att stoppa den ukrainska motoffensiven helt och hållet”.