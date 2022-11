Börskrönika: Snön faller, men inte aktiemarknaderna – har placerarna börjat julfirandet för tidigt?

Uppgången för OMXH25-aktierna är nära 7 procent under månaden, vilket innebär att marknaderna nu står klart högre än 24 februari, då Ryssland inledde invasionen av Ukraina. Detta trots att kriget fortfarande pågår. ECB höjt räntan med 2 procent och att de europeiska ekonomierna väntas gå in i en rejäl lågkonjunktur under de kommande kvartalen.

