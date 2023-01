Vitt, rött eller starksprit? Det här är finländarnas favoriter på Alko

Under år 2022 sålde spritmonopolet Alko 80,3 miljoner liter drycker, vilket är tio procent mindre än rekordåret 2021, då försäljningen var uppe i 89 miljoner liter. Orsaken stavas coronapandemin — under året då coronaviruset härjade som värst och begränsade såväl utlandsresor som restaurangbesök stannade finländarna hemma och drack sina drinkar i det egna köket. Det fick Alkos försäljning att ta ett skutt uppåt.

Nu har läget normaliserats igen, försäljningen ligger på ungefär samma nivå som före pandemin.

Finländarna köpte klart mindre vin, öl och starksprit på Alko i fjol än året innan.

Under fjolåret steg också Alkos priser, men inte lika mycket som livsmedelspriserna i genomsnitt. Spritmonopolet höjde sina priser med 2,3 procent under 2022, vilket enligt verksamhetschefen Kari Pennanen inte är en orsak till de sjunkande försäljningsvolymerna.

— Prishöjningen var moderat. Kundernas medelinköp har inte förändrats nämnvärt jämfört med året innan, säger Kari Pennanen.

Alko hade omkring 52 miljoner kundbesök under fjolåret, vilket är sex procent färre än året innan. Försäljningen gav ett hörbart klirr i statens kassa, via spritförsäljning fick Finland in 884 miljoner euro i alkohol- och mervärdesskatter.

Starksprit toppar statistiken

Det är fortfarande starkspriten som lockar finländarna till Alko. På topplistan över de tio mest sålda produkterna, räknat i liter, finns sex spritmärken, tre röda viner och en öl. Leijona viina, Koskenkorva och Suomi viina är de absoluta bästsäljarna, därefter kommer rödvinet 2u Duas Uvas och Olvis Tuplapukki.

Men på vinavdelningen har det skett en förändring, vitvinsförsäljningen har gått om rödvinet. I fjol såldes 20,7 miljoner liter vita viner och 20,4 miljoner liter röda viner. Det här är ovanligt, senast finländarna köpte mera vita viner än röda var för över tjugo år sedan, år 2001.

Orsaken till de vita vinernas popularitet är flera, dels är det nu trendigt att dricka lätta och fräscha viner, dels har konsumtionen av rött kött minskat och det påverkar också valet av viner, till de ljusare vinernas fördel.