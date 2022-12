HBL:s julkalender lucka 8: En central urban knutpunkt

HBL:s Esboreporter Petra Miettinen har rapporterat från den här platsen många gånger.

– En ledtråd? Kanske något om hundar och hur snabbt hundägare finner varandra i nya stadsdelar? Maria som vi intervjuade för det här reportaget hade genast hittat trevliga stigar för hundpromenader på det här området och hunnit bekanta sig med grannar som också har hund.

Maria Lehto och hunden Macho hör till de hundra första inflyttarna på det här området. Ett par kvarter härifrån finns en viktig knutpunkt som nyligen invigts.

I bakgrunden på bilden syns områdets silverfärgade parkeringsanläggning där alla bilar ska stå, så att gatorna kan fyllas med fotgängare och cyklister.

Hufvudstadsbladet lottar ut en digital HBL-gåvoprenumeration (HBL 365) bland dem som vet var bilden är tagen. Skicka in ditt svar före midnatt! Vinnaren lottas ut 9.12 och vi kontaktar vinnarna så fort som möjligt per telefon eller e-post. Mer information om gåvan fås senare per e-post.

Prenumerationen gäller i tre månader från och med årsskiftet (1.1–31.3.2023).

Kontaktuppgifterna används endast för utlottningen.

Svar på lucka 7: Bilden är tagen i den nästan 300 år gamla träkyrkan på Själö där vi intervjuade kocken Ossi Paloneva som var ötomte där ute förra vintern.