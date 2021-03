Åland fortsätter att toppa statistiken för flest coronafall i relation till befolkningen. Nyland är tvåa.

Institutet för hälsa och välfärd meddelar om 704 nya coronafall på fredagen. Det innebär att sammanlagt 60 904 personer i Finland testats positivt sedan epidemins början.

Incidensen fortsätter att stiga och är nu 143,1 fall per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna jämfört med 96,5 under den föregående perioden på två veckor. Sammanlagt 7 935 nya coronafall har registrerats under de senaste 14 dagarna.

Incidensen är högst på Åland, där den ligger på 427,7. I Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är incidensen 281,6, i Egentliga Finland sjukvårdsdistrikt 173,4 och i Vasa sjukvårdsdistrikt 109,7.

Fram till torsdagen hade 764 personer dött i sjukdomen covid-19 som orsakas av coronaviruset.

Fram till torsdagen hade sammanlagt 425 314 personer i Finland har fått sin första dos av vaccinet, vilket motsvarar omkring 7,7 procent av landets befolkning. 83 559 personer har fått också den andra dosen.