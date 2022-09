Metanmolnet över Sverige och Danmark är extremt – men inte giftigt

Det svenska Naturvårdsverkets grova beräkningar bygger på uppgifter från Nord Stream om hur mycket gas som fanns i ledningarna.

”Beräkningarna utgår vidare från det något förenklade antagandet att all gas som finns i ledningarna läcker ut och att allt tas upp i atmosfären. Utifrån dessa förutsättningar är antagandet att totalt 778 miljoner normalkubikmeter (volymen när gasen inte är komprimerad) gas kommer att nå atmosfären från de läckande gasledningarna.”

Mats Björsell, miljöekonom på Naturvårdsverket, slår inte på stora larmtrumman:

– När det här har läckt färdigt handlar det kanske om 0,2 procent av alla utsläpp av metan över hela jorden.

– Men det är samtidigt väldigt allvarligt eftersom vi måste göra allt vi kan för att minska utsläppen och klara klimathotet.

Han påpekar att metan inte är giftigt och späs ut fort.

– Metan är en kortlivad gas i atmosfären men den har en väldigt hög klimatpåverkan under den tid som den finns kvar. Den lever i ungefär tio år, sedan har den oxiderat bort, medan koldioxiden finns för alltid nästan.

– Det spelar ingen roll var ett utsläpp sker när det gäller klimatgaser, om det varit i Östersjön eller i Egeiska havet eller i Sydatlanten. Effekten på det globala klimatet blir likadan, säger Mats Björsell.

Enligt forskare på Norsk institutt for luftforskning ( Nilu ) har ett stort metanmoln dragit in över Sverige. Under tisdagen visade mätningar från Birkenesobservatoriet i Agder och mätstationer i Sverige ”extrema metankoncentrationer” i luften, enligt Nilu.