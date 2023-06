Helomvändning på bostadsmarknaden på bara två år – ”De har inte talat med banken”

En vecka eller två. Så snabbt såldes lägenheter i flervåningshus i Helsingfors ännu under 2021.

I år har man fått reservera betydligt mer tid för en bostadsaffär. I stället för en till två veckor talar man nu ofta om en till två eller till och med tre månader innan ett hem byter ägare. Det enligt Statistikcentralens uppgifter för hur länge bostäder ligger ute till försäljning.

De färskaste uppgifterna, för årets första månader, visar att medianen för Helsingfors var en marknadsföringstid på strax under 60 dagar. Hälften av objekten var ute till försäljning kortare tid än så, hälften längre.

Det kan jämföras med fjolåret då lägenheter låg ute till försäljning i 20–30 dagar i Helsingfors, då man ser till medianen.

Läget är ungefär detsamma i övriga Helsingforsregionen.

Variationen är ändå stor.

– Försäljningstiden skiljer sig mycket enligt objekt, säger Annette Ekström-Lindholm på mäklarbyrån Rive i Helsingfors.

Bostäder med fint läge, goda trafikförbindelser och nära till skolor går åt snabbare. Detsamma gäller för småhus och radhus i prisklassen 250 000–400 000 euro, säger Ekström-Lindholm.

– De är eftertraktade av många och då kan det bli snabba affärer.

Bland dem som siktar på ett småhus finns barnfamiljer som ofta har behov att flytta till en större bostad när familjen växer. Här vinner behovet av mer rum i vardagen över försiktigheten som drabbat stora delar av den övriga bostadsmarknaden.

Enligt Annette Ekström-Lindholm är läget på bostadsmarknaden inte riktigt så mörkt som det ibland beskrivs i mediernas rubriker. – Affärer görs hela tiden.

Försiktigheten syns på olika sätt, som att köparna inte är fullt beredda på affär när de kommer på en visning, säger Annette Ekström-Lindholm.

Under coronapandemin rådde det boom på bostadsmarknaden på många håll, och köparna visste att de måste lägga ett bud snabbt om de ville lägga beslag på en viss bostad. Då hade köparna finansieringen klar, allt för att kunna slå till genast.

Bara två år senare är situationen en helt annan.

– Nu har man ännu inte talat med banken, utan funderar på saken först när man hittat en lägenhet.

Läs också: Rea på bostäder i Helsingforsregionen



Köparna är också noggrannare än tidigare. Kommande och nuvarande kostnader för boendet synas noga. Planerade renoveringar spär på osäkerheten som lever stark bland köparna.

Höjda bostadsvederlag agerar också broms på marknaden. Lönerna har inte stigit i takt med boendekostnaderna. Det finns en tydligare gräns än tidigare för vad köparna kan betala.

De potentiella säljarna å sin sida reagerar genom att inte alls sälja om de inte är nöjda med prisnivån.

– Få säljare måste sälja. De har ofta en gräns under vilken de inte vill gå.

Säljarna får ändå vänja sig med att inte alltid kan räkna med en vinst vid försäljning.

– De priser som vi hade under coronapandemin kommer knappast tillbaka, tror Annette Ekström-Lindholm.

I klartext betyder det att många säljare måste sänka priset.

– Med en realistisk prisnivå säljs en bostad alltid i något skede.

På tisdagen publicerade Statistikcentralen prisuppgifter för april. De visar att fallet i Helsingforsregionen var drygt 7 procent på ett år.

Statistikcentralens uppgifter visar samtidigt att det finns tecken på att prisfallet kanske mattats av något under våren. Nedgången under de senaste månaderna är något mindre än under fjolårets sista månader, och ställvis har priserna vänt uppåt.

Har du drabbats av fallet på bostadsmarknaden?

Vi tar gärna emot tips och erfarenheter om bostadsmarknaden. Fyll i fälten nedan för att skicka in ditt tips.