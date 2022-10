Bröderna Al-Khayyat tänkte om – i dag driver de mobil frisörsalong

Bröderna Ahmed och Mohammed Al-Khayyat har drivit en mobil barberarsalong sedan 2019. Konceptet är förhållandevis enkelt: kunden bokar tid och antingen båda eller ena brodern dyker upp på avtalad plats för att klippa hår.

De tar emot uppdrag i så gott som hela huvudstadsregionen. De kan även köra längre bort än Helsingfors, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt och Kervo om minst fem kunder bokar tid.

Samtidigt som han tillsammans med sin bror driver frisörsalong studerar Ahmed Al-Khayyat och filar på nya businessidéer.

– Vi kommer från Irak. Redan innan vi kom till Finland var vi entreprenörer, jag sålde bilar och min bror var barberare.

När de kom till Finland var det givet att de ville sysselsätta sig som företagare. Till en början övervägde de en konventionell salong.

– Konkurrensen verkade vara mycket hård och det fick oss att fundera på ett alternativt koncept, säger Ahmed Al-Khayyat.

– Vi hade sett konceptet med salong i en skåpbil i USA och Storbritannien. Vi kollade och konstaterade att konceptet inte fanns i Finland. Vi fick hjälp av Företagsesbo som nappade på idén och tyckte att den var bra.

Våren 2020 kunde bröderna ta emot de första kunderna.

– En gång har de räddat mig ur en knepig situation. Jag var på jobbet och företaget bestämde mitt i allt att vi skulle ta nya profilbilder. Jag ringde och frågade om de hade ledigt, vilket de hade, och så kom de till min arbetsplats och klippte mig innan fotograferingen, säger Alisher Aliev, som friseras av Mohammed Al-Khayyat, nära sitt hem i Esbo.

– Det var ganska tufft, vi startade företaget i mars precis innan allting stängdes ner. Dessutom visste ingen om oss. Räddningen blev en artikel i Helsingin Sanomat. Efter det började kunder kontakta oss.

Just nu kan man boka tid via webben eller per telefon. Enligt Ahmed Al-Khayyat finns det få nackdelar med att driva salong i en skåpbil.

– I bakdelen av bilen finns allt man kan behöva, vi kan till och med tvätta håret. I stället för tidningar kör vi med Ipad, det gör att barn kan spela spel och liknande, men det går också att läsa nyheter vilket passar för äldre personer.

Olika typers kunder

Alisher Aliev som sitter i stolen och får den sista touchen beställer hem bröderna eftersom han vet vad han får. På så sätt är det en vanligt salong: återkommande kunder som är nöjda med resultatet. Men utöver det tillhandahåller bröderna en tjänst för personer som inte på ett enkelt sätt kan ta sig till barberaren.

– Om man har två eller tre barn behöver man inte släpa dem till frisören. I stället kan vi klippa vid hemmet och barnen kan leka utanför.

Här snaggas en nöjd kund på Pajulan Palvelukeskus.

Klippuppdrag får bröderna från vanliga familjer, men också av institutioner som servicehem och anstalter. Ett exempel är Pajulan Palvelukeskus i norra Esbo. När frisörerna besöker anstalten är stämningen uppsluppen utanför skåpbilen och det är snaggat som gäller. Vårdarna säger till HBL att det underlättar deras arbete avsevärt att kunna beställa hem tjänsten. Besöket blir samtidigt som ett program för de boende.

Bröderna har anställt en person som jobbar med kundservice och numera har företaget två skåpbilar, varav den ena är utrustad för att även klippa damfrisyrer.

Stämningen är familjär och trevlig när Mohammed Al-Khayyat tar emot kunder. Under Alisher Alievs besök spelas musik med rytmer från Mellanöstern.

– Jag tycker att det här är roligt. Vi kan till och med komma till dig på jobbet och frisera dig under lunchen, säger Ahmed Al-Khayyat.