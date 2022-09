I Storbritannien kommer vi att frysa under vintern

I Storbritannien har vi i flera månader fått höra att energiräkningarna kommer att stiga rejält under vintern. Men liksom med allt som är obehagligt har det varit svårt att föreställa sig exakt hur katastrofal den här vintern kommer att bli för britterna.

Snart vet vi.

Experter och hjälporganisationer larmar om att folk kommer att dö om politikerna inte ingriper. Hälsovårdssystemet NHS kallar det en humanitär kris.

Nu är det klart att pristaket, som bestäms av den offentliga organisationen Ofgem, stiger till 3 600 pund per år (omkring 4 100 euro) i oktober. I januari höjs det igen och då väntas hushållens årliga räkningar landa på närmare 7 000 euro per år. Pristaket infördes 2019 i ett försök att skydda brittiska konsumenter från att betala överpris. Tidigare i år innebar det att närmare 30 energibolag i landet gick omkull då energipriserna började stiga. Nu höjs pristaket var tredje månad i takt med att priserna stiger.

Det är en utgift få britter har råd med. Särskilt då priserna redan stiger kraftigt och en del analytiker väntar sig en inflation på hela 22 procent under vintern.

Jag är alltså inte den enda som nu undrar hur ofta jag ska våga värma upp huset och hur länge jag kan duscha. En av fyra britter har bestämt sig för att inte slå på värmen alls under vintern, visar en mätning av Liberaldemokraterna.

Enligt Citizens Advice, en organisation som hjälper britter med praktiska och juridiska frågor, kommer en av fyra britter inte ha råd att betala energiräkningarna då pristaket stiger i oktober. En annan studie visar att två tredjedelar av brittiska hushåll kommer att drabbas av så kallad energifattigdom, vilket innebär att över tio procent av inkomsterna går till att betala energiräkningarna.

Tidningarna är nu fulla med råd över hur britterna kan minska på energiförbrukningen. The Times har räknat ut hur mycket det kostar att använda spisen och torktumlaren och hur mycket man sparar på att inte duscha så länge. The Telegraph tipsar att britterna ska använda sin mikrovågsugn för att laga mat. En tabloid berättar vilken mat det är okej att äta trots att den möglat.

Bibliotek och museer förbereder sig för att bli så kallade ”warm havens”, varma tillflyktsorter för britter som inte har råd att värma upp sina hem under vintern.

Men även många allmänna byggnader och företag kommer att ha svårt att betala sina energiräkningar. Skolor i England har varnat att de höga priserna innebär att de bara kan hålla öppet tre eller fyra dagar i veckan. En studie visar att 70 procent av landets pubar kommer att gå omkull under vintern. Ett äldreboende berättar för The Guardian att deras energiräkning har stigit från 1,5 miljoner pund per år till 7,7 miljoner pund per år.

Det är kanske inte så överraskande att flera stora protester och strejker väntas under vintern. Redan tidigare under sommaren och hösten har strejker lamslagit tågen och den stora containerhamnen i Felixstowe.

Hundratusentals britter har anslutit sig till rörelser som Don’t Pay UK, vars medlemmar vägrar betala sina energiräkningar, och Enough is Enough, som kräver mer stöd och hjälp.

Brittiska experter och politiker jämför läget i Storbritannien med finanskrisen 2008 och med den så kallade Winter of Discontent då landet så gott som stängdes ner på grund av stora strejker under slutet av 70-talet.

Ännu finns det få politiska lösningar. Landet väntar på att de konservativas drygt 100 000 partimedlemmar ska välja Boris Johnsons efterträdare. Segraren i partiledarvalet utnämns den 5 september. Favoriten Liz Truss har hittills sagt att hon inte tänker ge några ”handouts”, alltså stödutbetalningar direkt till britterna, för att hjälpa hushållen klara av krisen.

Oppositionen Labour har lovat att energiräkningarna inte ska stiga över 2 000 pund per år. Det har gett partiet ett rejält försprång på närmare tio procentenheter i mätningarna. Men det spelar i praktiken ingen roll eftersom det är två år kvar till nästa parlamentsval och de konservativa har en stor majoritet i parlamentet.

Energipriserna stiger kraftigt i Storbritannien eftersom landet är mycket beroende av naturgas. Majoriteten av husen värms upp med hjälp av gas och 40 procent av all elektricitet kommer från kraftverk som använder naturgas som bränsle.

Det krävs långsiktiga lösningar för att minska på landets gasberoende. De tre senaste regeringarna har dragit sig för att fatta sådana beslut – i stället har de minskat på investeringarna i förnybar energi och stöden till britter som försökt isolera sin dragiga hus. Britterna bygger ett nytt kärnkraftverk, men projektet är rejält försenat och kraftverket väntas öppna 2027. Samtidigt börjar landets åtta kärnkraftverk vara föråldrade och planen har länge varit att stänga dem före 2028.

Snart är det alltså inte bara dyrt att värma upp husen och tända på lamporna. Om också nästa regering undviker att slå fast en realistisk och långsiktig strategi måste vi som bor i Storbritannien så småningom om börja fråga oss varifrån elen ska komma i framtiden.