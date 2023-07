Coldplay besöker Finland för första gången

Efter att rykten redan cirkulerat om att Coldplay är på väg till Finland bekräftar Live Nation att så är fallet. Coldplays första uppträdande i Finland blir 24.7.2024 på Olympiastadion i Helsingfors.

Konserten är en del av turnén Music of the Spheres, som pågått sedan mars 2022 och sålt över 7,5 miljoner biljetter – enligt Live Nation mer än någon annan turné under de senaste två åren.