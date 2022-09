Insändare: Målet med körlivet är inte att vara ett as, tvärtom!

I sin kolumn ”Vem kan sjunga in till en kör, utan att fälla tårar?” (HBL 14.9) skriver Jonas Forsbacka om hur man ska bete sig när man sjunger in till en kör. Eller åtminstone på basis av hur han hade upplevt det efter en dålig upplevelse under en insjungning, vilket självklart lät mycket beklagligt i våra öron. Vi i Studentkören Brahe Djäknar upplever saken mycket annorlunda: målet med körlivet är inte att plocka fram sitt inre as, utan tvärtom!