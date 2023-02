Det inhemska jazzåret inleds med inspiration från litteraturen

Jazz Valtteri Laurell Nonet: Tigers Are Better Looking (We Jazz Records) Halme Prospekt: Prospektagon (Eclipse Music) Antti Lötjönen Quintet East: Circus/Citadel (We Jazz Records)

Let Them Call It Jazz lyder titeln på en novell av den brittisk-dominikanska författaren Jean Rhys (1890-1979). Så heter också den kanske allra finaste låten på Valtteri Laurell Nonets nya skiva, som i sedan helhet är inspirerad av hennes texter.

I novellen förekommer en melodi, som berättarjaget råkar höra under en fängelsevistelse, och som sedan spelar en central roll. Kanske är det den här melodin som Laurell har försökt återskapa, och som gett honom inspiration?

På skivan är det en vemodig klarinett som i duett med basen lägger an stämningen. Tills resten av bandet så småningom faller in, och den samma, oerhört vackra melodin spelas och varieras sedan av de övriga blåsarna. Vackert som sagt, definitivt modern jazz av ädlaste kvalitet, men samtidigt finns här en gränsöverskridande lättillgänglighet i ordets bästa bemärkelse, och jag anar en potential att nå ut till en bredare publik.

Det är alltså Valtteri Laurell Pöyhönen – känd från bland annat Dalindèo – själv gitarrist, som står för samtliga kompositioner och arrangemang. Det är också han som på det inledande titelspåret står för öppningstonerna och visar vägen. I övrigt är det ändå snarare den sexmannastarka blåssektionen som präglar helhetssoundet på skivan – men det bör tilläggas att det övervägande intrycket är återhållsamt och sofistikerat, inte uppskruvat flåshurtigt.

Coolt, som i cool jazz, kunde man säga, också som nonettsammansättningen för mina tankar just i den riktningen. Men missförstå mig rätt: inte cool jazz som ett retrokoncept, utan det är framför allt någonting nytt, samtida som Laurell gått in för.

Att sedan den nämnda klarinetten spelas av ingen mindre än swingmeister Antti Sarpila, är värt att notera. Det sätt på vilket hans oefterhärmliga spelstil – som från en svunnen era – kontrasterar mot Laurells modernare tonspråk skapar en intressant spänning som bidrar till den särpräglade helheten.

Valtteri Laurell Nonet

Med sitt Halme Prospekt, har också saxofonisten Heikki ”Hepa” Halme gått in för att skapa nya och intressanta soundmässiga lösningar. Rent åldersmässigt börjar Halme höra till veteranerna inom Suomi-jazzen; född 1955 är han faktiskt äldre än Antti Sarpila till exempel. Men ett slags ungdomligt fördomsfritt experimenterande i genremässigt mer svårdefinierade gränsmarker på den vänstra flanken, har också gett honom en ställning som något av en outsider.

Jämfört med Laurells nonett kännetecknas Halmes sextett av ett mer elektroniskt betonat och mörkt fusionsartat groove med inslag av dub, som i det dovt gungande öppningsspåret Harmattan. Halme själv lägger ut melodiska slingor alternerande mellan tenor och barytonsax, liksom också flöjt, och på trumpet hörs Eero Savela.

Även Esa Onttonen utmärker sig med sitt distinkta gitarrspel; inte minst de stiliga Twin Peaks-mossiga tremoloeffekterna bidrar starkt till att helheten skiljer sig från gängse jazz. Tidvis inår rockinslag i konceptet, liksom blues. Om det skvallrar en titel som Bluesinclusion.

På ett par tidigare album har Halme samarbetat med den finska litteraturens grand old man, Hannu Salama, som också den här gången medverkar med recitat på Alone in a Hole (Puu balladen haudalla). 86 år och fortfarande på hugget lägger han ut den något kryptiska texten. Det låter olycksbådande, som titeln antyder, spännande – men ska det kallas jazz?

Halme Prospekt: Prospektagon

Vad Antti Lötjönen East Quintet ska kallas råder det däremot ingen tvekan om. Också den oinvigde hör direkt att det här är jazz, modern jazz till och med. Inte heller krävs det några djupare insikter för att höra att vi har att göra med musicerande på högsta nivå.

Efter att under hela 2000-talet ha hört till vårt lands hårdast jobbande basister inom jazz gjorde Antti Lötjönen för två år sedan också debut som bandledare, och den grupp han samlade omkring sig representerar den yppersta jazzeliten i Finland; en blåsartrio med Verneri Pohjola i spetsen på trumpet, Jussi Kannaste, tenorsax och Mikko Innanen, alt och baryton, samt Jonas Riippa på trummor.

När man nu följer upp med albumet Circus/Citadel är det av intresse att titeln, som Lötjönen själv har framhållit, är inspirerad av den rumänskfödde poeten Paul Celan. Sin författargärning kom han att utföra på tyska och han brukar lyftas fram som en av 1900-talets stora språkliga förnyare.

Till saken hör att han också har ett rykte om sig som en ”svår” poet och här är det inte långsökt att dra paralleller till ALQE, som med sitt rytmiskt utmanande modernistiska formspråk bjuder på ett visst mått av tuggmotstånd.

Men för jazzkonnässören är det här ju gefundenes fressen, som det heter.