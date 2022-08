Fulham chockade Liverpool – Salah räddade poäng

Nyuppflyttade Fulham tog emot Premier Leagues fjolårstvåa Liverpool på Craven Cottage i London.

Efter en knapp kvart knorrade Liverpool-yttern Luiz Diaz en boll i krysset, men det dömdes korrekt bort för offside på ytterbacken Andy Robertson i sekvensen innan.

Fulham satsade framgångsrikt på långa höga bollar och kontringar i den första halvleken. Och i den 32:a minuten kom utdelningen.

Anfallsesset Aleksandar Mitrovic vann en nickduell mot Trent Alexander-Arnold vid den bortre stolpen och nickade enkelt in 1–0 till nykomlingarna Fulham.

Nunez byttes in

Kort därefter prickade Diaz stolpen för Liverpool, men närmare än så kom inte Merseyside-laget och Fulham kunde välförtjänt gå till pausvila i ledning.

I andra halvlek kom Fulham ut och fortsatte på den inslagna vägen, och utökade så när sin ledning men Neeskens Kebanos avslut träffade insidan av stolpen.

Fem minuter in i andra halvlek kastade Liverpooltränaren Jürgen Klopp in Darwin Nunez för att jaga kvittering. Det gav omedelbart effekt och Liverpool jobbade sig sakta in i matchen. I den 64:e minuten klackade Nunez vackert in 1–1, assisterad av Mohamed Salah.

Henderson i ribban

Glädjen blev dock kortvarig. Mitrovic fick en straff efter en duell med Virgil van Dijk. Den tog han själv hand om och placerade distinkt i nät till 2–1 i den 72:a minuten.

Med tio minuter kvar kvitterade Liverpool till 2–2. Den här gången var det ombytta roller eftersom Nunez assisterade Salah. Målet innebär att Salah har gjort mål i Premier League-premiären sex år i rad, vilket är rekord.

På tilläggstid var Liverpool nära att avgöra matchen, men Jordan Hendersons distansskott träffade ribban. Således blev slutresultatet 2–2 och lagen delade på poängen.