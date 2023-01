Insändare: Just nu är Finlands autopilot inställd på skuldbergets topp

Finansministeriet har i början av december senaste år, som många gånger tidigare, kommit med sin syn på hur den snabba skuldökningen skall bemästras. Detta skall enligt ministeriet ske genom att man under kommande valperiod med över tre miljarder euro sanerar ekonomin med nedskärningar och skattehöjningar. Dessutom skall enligt förslaget tillväxtbefrämjande åtgärder få ned skuldsättningen så att den sammanlagda effekten under valperioden blir sex miljarder euro.

Då Sipiläs regering 2015 inledde sin verksamhet föreslog finansministeriet också en lika stor sanering om 6 miljarder dock med den skillnaden att förslaget enbart omfattade nedskärningar och skattehöjningar. Regeringen lyckades den gången med nedskärningar om ca 4 miljarder och att dessutom stärka ekonomin med ca 1 miljard. Katainens regering som satt mellan 2011–2015 gjorde nedskärningar om 2 miljarder. Detta till trots hade lånen under dessa regeringar (2011 till 2019) ökat från ca 80 miljarder till drygt 100 miljarder.

Här bör man konstatera att konjunkturerna under denna tidsperiod var goda inte minst på grund av centralbankernas enorma stimulering av ekonomin. Dessutom var räntorna låga. Nedskärningarna gjordes sålunda under gynnsamma förhållanden.

Hur skall då nedskärningar få ned skulderna i dagens miserabla konjunkturläge med räntekostnader som med över en miljard euro, kanske två kommer att överstiga räntekostnaderna 2022. Försvarsbudgeten blir också en miljard euro större vartill kan komma kostnader för kompensationen för högre elpriser.

Här kan det vara bra att minnas att nedskärningar eller en så kallad inre devalvering både enligt teori (Joseph Stiglitz) och praktik sällan lyckas såvida inte de utländska konjunkturerna är synnerligen gynnsamma. Orsaken härtill är givetvis den åtstramande effekt som en inre devalvering har. Nedskärningar drabbar ofta de mest ekonomiskt svaga med därmed förknippade politiska problem, inte minst i dag hos oss när en halv miljon medborgares inkomster är utmätta.

Ser man problemet i hela dess vidd kan man konstatera att skuldökningen endast är ett symtom medan den verkliga orsaken är otillräcklig konkurrenskraft varför Finland inte haft någon nämnvärd volymtillväxt av bnp de senaste 14 åren.

Detta beror på att valutaunionens tillväxt, föga förvånande, är den globalt sämsta samt att vårt lands tillväxt hör till de sämsta inom unionen. Det beror i sin tur på vår benägenhet att höja kostnadsnivån såsom löner mer än vad ekonomin tillåter vilket påverkar konkurrenskraften. Samtidigt har vår största konkurrent och handelspartner Sverige dessvärre stärkt sin konkurrensförmåga med en försvagad krona.

En nedskärning av statens utgifter påverkar inte direkt landets konkurrenskraft. Därför finns grundproblemet kvar och skulderna fortsätter att öka oberoende av nedskärningar så länge konkurrenskraften fallerar. Samlingspartiets välmenta förslag till lösning inför valet är utöver nedskärningar en skattesänkning om en miljard euro. Med beaktande av svårigheten att i detta läge genomföra nedskärningar och framför allt beaktande skattesänkningen torde detta inte vara lösningen till skuldspiralen.

Sedan 2011 har regeringarna försökt sitt bästa för att få i gång tillväxten och sanera statsekonomin. Under dessa tolv år har volymtillväxten varit obefintlig och statens skulder nästan fördubblats från något under 80 miljarder till cirka 145 miljarder euro av vilka ungefär 15 miljarder euro förorsakats av pandemin. Hos våra nordiska grannar med egen valuta har skulderna däremot inte nämnvärt stigit.

Hushållens lån i förhållande till inkomsterna har dessutom under denna tid stigit från cirka 115 till cirka 124 procent. Landet har sålunda den icke obetydliga statliga och privata lånestimuleringen till trots stampat på stället. Man frågar sig varför Finansministeriet och de politiska partierna tror att samma åtgärder som under tidigare goda konjunkturer inte fungerat nu under betydligt sämre konjunkturer skall fungera.

Då kostnadsnivån blivit för hög för konkurrenskraften har Finland historiskt löst problemet genom yttre devalvering såsom i början på 1990-talet då Finland upplevde sin historiskt sett största ekonomiska kris. I dag är Finland eurons fånge och kan som ovan visats endast använda sig av verktyg som inte alls fungerar eller fungerar dåligt. Finland har genom sin drygt hundraåriga självständighet klarat många svåra kriser. Utan egen centralbank är landet inte längre ekonomiskt självständigt och lösningen av skuldproblemet ligger inte i landets egna händer. Det går som det går och just nu går det med autopiloten inställd på skuldbergets topp.

Men försaka inte de goda tider vi haft och fortfarande har genom att leva över våra tillgångar – just nu med cirka 1 500 euro per capita och år. Det är oss förunnat så länge vi åtnjuter den internationella kapitalmarknadens förtroende.

K-G Backholm, Helsingfors