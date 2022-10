Konsertrecension: Det mörka och det vackra träffar varandra mitt i prick på The Cures fina spelning

Pop

The Cure i Helsingfors Ishall 8.10.

The Cure går exakt tio år tillbaka i tiden då bandet uppträdde en varm julinatt på Roskildefestivalen i Danmark. Då nådde ett oengagerat och oinspirerat The Cure inte alls upp till den nivån som man förvänta sig av ett av den brittiska pophistoriens mest sublima och inflytelserika band. Frontmannen Robert Smith var trött och hans kompanjoner på scen var mest frånvarande och rodde till slut i hamn en tre timmar lång spelningar efter mycket möda och stort besvär. Det var en seg och grötig upplevelse som gjorde mig småförbannad. Har The Cure alls en framtid undrade jag i gyttjan på den danska åkern? The Cure var ändå ett av de banden vars skivor spelades sönder i tonårsangstens 80-tal och som var förknippat med glädje och sorg. Ett omistligt band i den svåra pubertetsåldern. Mitt senaste minne avgår exakt tio år tillbaka i tiden då bandet uppträdde en varm julinatt på Roskildefestivalen i Danmark. Då nådde ett oengagerat och oinspirerat The Cure inte alls upp till den nivån som man förvänta sig av ett av den brittiska pophistoriens mest sublima och inflytelserika band. Frontmannenvar trött och hans kompanjoner på scen var mest frånvarande och rodde till slut i hamn en tre timmar lång spelningar efter mycket möda och stort besvär. Det var en seg och grötig upplevelse som gjorde mig småförbannad. Har The Cure alls en framtid undrade jag i gyttjan på den danska åkern? The Cure var ändå ett av de banden vars skivor spelades sönder i tonårsangstens 80-tal och som var förknippat med glädje och sorg. Ett omistligt band i den svåra pubertetsåldern.

De här låtarna spelade The Cure Alone Pictures of You Kyoto Song A Night Like This Charlotte Sometimes Lovesong If Only Tonight We Could Sleep Cold Burn Fascination Street The Hungry Ghost Push Want Shake Dog Shake From The Edge of The Deep Green Sea Endsong At Night M Play For Today A Forest Lullaby The Walk Friday I’m In Love In Between Days Close To Me Just Like Heaven Boys Don’t Cry

En råkall och fuktig oktobernatt i Helsingfors Ishall tio år senare efter Roskildefestivalen var det fråga om raka motsatsen och visst har The Cure fortfarande en hel del att ge. Månsken, regn och löv som föll ned på asfalten på Nordenskiöldsgatan. Vädergudarna levererade som på beställning en perfekt inramning för The Cure. Bandet var på bettet direkt från de första tongångarna i den nya låten Alone som snyggt följdes upp med Picture of You. En låt som blivit nästan ikoniskt från ett av The Cures mästerverk, Disintegration från 1989. Låtarna med de långa partierna utan sång bildade en snygg helhet och fungerade som två verkliga läckerbitar för att trissa upp stämningen. The Cures spelning bjöd på en hel del överraskningar. Det var bäddat både för publikfrieri i kombination med mer sällsynta rariteter.

The Cure är på väg ut med nytt material som ges ut senare i höst. Robert Smith har snickrat ihop fina melodier.

The Cure är på väg ut med ett nytt album som heter Songs Of A Lost World och de nya låtarna If Only Tonight We Could Sleep, The Hungry Ghost och Endsong var tydliga bevis på att The Cure är i toppform och på väg att äntligen ge sina vänner en julklapp i form av ett nytt, högklassigt album. Det har, trots allt, gått 14 år sedan The Cure släppte den senaste skivan. De nya låtarna har det distinkta, mörka soundet, men är också fyllda med upplyftande melodislingor. Deppkungarna är på hugget.

Robert Smith har varit frontfigur för The Cure sedan 1978. The Cure har en trogen supporterskara över hela världen.

Stark sångröst

The Cures styrka finns givetvis i den karismatiska solisten Robert Smiths scennärvaro och en bärande röst, som känns oerhört stark och djup - även efter drygt 44 år sedan bandet grundades. Men The Cure står och faller inte bara med Robert Smith. Trummisen Jason Coopers komp tillsammans med den långvariga basisten Simon Gallups mullrande bas bildar en effektivt, lite läskig matta att bygga upp låtarna på. Perry Bamonte på klaviatur har gjort en comeback i The Cure efter en paus på 17 år och bildar tillsammans med Roger O'Donnell en samspelt duo med ömsom mörka och ljusa synthmattor. Reeves Gabrels på gitarr dundrar på tunga riff med stil.

The Cure serverade på gamla godingar och nytt material på spelningen i Helsingfors Ishall.

The Cure har en fantastiskt fin låtskatt att ta från och publiken i Ishallen fick också serverade många gamla godingar som till exempel Charlotte Sometimes, A Forest, The Walk och förstås megahitar som Friday I'm in Love och Just Like Heaven. Den sistnämnda måste ju vara en av världens genom tiderna vackraste poplåtar. Att Cure sedan paketererade ihop den drygt 2,5 timmar långa spelningen med det odödliga popsnöret Boys Don't Cry var som en upplevelse i likhet med att man tömt det sista av innehållet ur Bollinger-flaskan.

The Cure anno 2022 är ett intyg på att vi har att göra med ett livskraftigt popband som förmår att leverera intressant, relevant och karismatisk pop med stil. Det är bara att vara innerligt glad att upplevelsen från Roskilde 2012 blev ett olycksfall i arbetet. Vi talar ändå om ett band som är något ut över det vanliga. Ett band med stil, integritet och med en betydelse som i många fall saknar motstycke i deppopens dystra, men också stundtals himmelskt vackra och outgrundliga värld.