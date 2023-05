Incel-dramakomedin Äckel genomsyras av Fabian Siléns välbekant rastlösa energi

Teater Teater Mestola: Äckel Regi & text: Fabian Silén; visuell design: Tuomas Honkanen; ljuddesign: Axel Ridberg; audiovisuellt material: Tuomas Honkanen mm. På scen: Jesper Fransson och Iida Kuningas Gästspel på Viirus 23.5.

Fabian Siléns manus i Teater Mestolas och Sirius-teaterns Det svarta fåret (Äckel. Den rastlösa självutlämnande energi som präglademanus i Teater Mestolas och Sirius-teaterns läs Hbl:s recension här ) tar sig ett mer renodlat, målinriktat uttryck i incel-dramakomedin

Det rappa skojeriet och tvångsmässigt (själv)medvetna dribblandet med smarta, stundom oväntade referenser ur hög- och lågkultur får fortfarande åskådaren att skratta tills tröttheten infinner sig (min favoritscen är ett eko av Austin Powers: The spy who shagged me). Men här finns också en djupare kontakt med genuint rörande mänsklig smärta, och ett hopp som inte känns påklistrat.