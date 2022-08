Polisen letar efter försvunnen kvinna i Esboviken

Espoonlahdessa on kadonnut n. 60v. nainen klo 13 aikaan. Hän on 156cm, hänellä on punertavan ruskeat hiukset sekä silmälasit. Hänellä on mahdollisesti päällä violetit shortsit, vihreä t-paita ja lenkkitossut. Hän kulkee ilman apuvälineitä. Havainnot 112. #LUpoliisi #Espoo pic.twitter.com/SfOU2YgBCS