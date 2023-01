Krönika: Bah! De unga genierna som ska rädda världen är inte tillräckligt imponerande

Hailey Bieber, 26, David Brillembourg Jr., 24, Eva Beylin, 29, Noah Beck, 21, Hannah Einbinder, 27, Becky G, 25, Sherwin Xia, 27. Världskända influerare, krypto-entreprenörer, Tiktok-kreatörer, underhållare och detaljhandelsutvecklare ...

Är inget av namnen bekant?

Inte för mig heller.

Ändå är det tack vare de här unga stjärnorna (med flera) som det amerikanska affärsmagasinet Forbes menar att vi har god orsak att tro att ”morgondagen kommer vara ljusare än i dag”.

”Krig. Inflation. Börskrasch. Permitteringar”. Det gångna året var uppochner, skriver Forbes i slutet av november när de släpper sin berömda ” 30 under 30 ”-lista inför 2023. Men det finns hopp!

”Morgondagens mest lysande och unga ledare vänder sig till entreprenörsskap för att lösa världens största problem, på deras egna villkor”, skriver tidningen och lyfter fram nytänkande entreprenörer som fightas mot klimatkrisen, utvecklar rymdteknologi, lanserar coola appar och skapar underhållning för massvis av följare på sociala medier.

Är det nu det är tänkt att vi ska jubla?

Det är tolfte året som Forbes släpper sin årliga ”30 under 30”-lista. Och vi får förmodligen vänta några månader på årets europeiska version som blir den åttonde i ordningen, där finländaren Jesse Pyy fanns med i fjol. Han har grundat marknadsföringsföretaget Bou och är före detta Chief Marketing Director för startup-jippot Slush.

Jag har en bitter ton i den här texten, så det är lika bra att vara transparent: Ja, det stämmer att jag själv är 28 och inte i år heller lyckats kvala in på Forbes eftertraktade piedestal.

Men det är faktiskt inte därför jag surar.

För några år sedan fick Forbes listor – inte helt oväntat kanske – kritik för att bara lyfta fram framgångsrika vita killar. Det är säkert bland annat därför som Forbes numera noggrant lyfter fram att 49 procent av personerna på den amerikanska listan för 2023 själva identifierar sig som något annat än vit. De berättar också att 23 procent av personerna på listan är migranter, 40 procent är kvinnor, och en procent av personerna är icke-binära.

En kolumnist i New York Post menade för sju år sedan att åldersbaserade listor i sig är rätt usla. Som människa jämför man sig hela tiden med andra, även om man inte borde göra det. Men är det verkligen rimligt att behöva känna att tåget liksom har gått i livet och karriären bara för att man fyller 31 eller (gud förbjude) 60?

Om man drabbas av åldersnoja när man läser Forbes lista kan man satsa på familjeliv och sina vänskapsrelationer istället för karriären, var kolumnens sensmoral.

Jo, visst. På ett individuellt plan kan man så klart hitta en rad mer eller mindre fungerande sätt att förhålla sig till att man inte i år heller blev så framgångsrik (och rik) som man kanske hade hoppats på.

Men det förändrar inte faktumet att vår samtid fortsätter helgonförklara en viss typ av människor som brukar kallas ”lyckade” – produktiva, unga och snygga ”go-getters” i sina bästa år.

Och det är därför jag blir butter.

Forbes lista reproducerar den seglivade myten om ”The self made man”, att världens tillstånd är sådant att var och en av oss har lika möjlighet att bli framgångsrika och förändra världen, bara man vågar drömma stort och tro på sig själv tillräckligt mycket.

Det är ett knäppt narrativ att världens problem och kriser ska lösas av enskilda superrika individer, och inte kollektiva lösningar.

Nåja, det är vad det är.

Jag studsar också till mot listans osunda inställning till arbete. De unga galaxhjärnorna jobbar nämligen i genomsnitt 64 timmar per vecka, lyfter tidningen fram i sin statistik. Det är nästan 13 timmar per dag om man jobbar femdagarsveckor (okej, det är väl bara loosers som tar ledigt på helgerna). Oavsett landar arbetstiden på nio timmar per dag för dem som jobbar hela veckan.

Forbes verkar mena att det är inspirerande att läsa om unga människor som jobbar för mycket, och tjänar äckligt mycket pengar.

Bah, man borde inte tillåta sig själv att surna till över detta. Och det är dumt på flera olika sätt att börja tänka på flyktingläger och hemlösa barn när man scrollar runt på Forbes webbsida.

Patrik Hagman hade en intressant spaning i Den finlandssvenska teologenhade en intressant spaning i Dagens Nyheter nyligen: att vi människor inte längre tror att världen kan förändras till det bättre.

Kanske gäller det mig.

”Vi har svårt att tänka oss politisk utveckling, knappt ens ekonomisk. Bara tekniska innovationer ses som realistiska, och inte heller de är vad de har varit”, skriver Hagman, och visst känns det som att Forbes är rätt ensamma med att lyfta fram Sydney Sweeney, 25, som en frälsare av framtiden, hur fantastiskt hon än spelade i Euphoria och The White Lotus.

Om vi trots allt detta ska fortsätta den årliga hjältedyrkan av världens bästa mini-pampar och ”yaaas queens” vill jag framföra ett radikalt förslag.

Varför nöja sig med att inspireras av ”30 under 30”? Det måste ju finnas ännu yngre personer i världen med ännu grymmare konkurrenskraft och starkare personliga varumärken!

Nästa år kunde i stället ”15 under 15”-listan uppmuntra överarbetade småbarnspedagoger och insnöade Wolt-kurirer att göra avtryck i historieböckerna.

Och vad hindrar Forbes från att låta ”Åtta under åtta”-listan influera all världens vårdpersonal att inte stirra sig blind på lönekuvertet, utan i stället ta de där extra kliven mot framgång?

Nej, nu har jag det: ”Sex spermier under sex”.

Där snackar vi fenomenalt unga och inspirerande bossar som är villiga att kämpa mer än alla andra för sin stund i rampljuset på denna jord.