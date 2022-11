Operarecension: Schuberts opera Alfonso und Estrella är bättre än sitt rykte

Opera Franz Schubert: Alfonso und Estrella. Dirigent Aapo Häkkinen, regi Vilppu Kinnunen, visualisering Sampo Pyhälä, ljus Mika Haaranen. I rollerna Patrick Grahl, Lydia Teuscher, Krešimir Stražanac, Johannes Weisser och Arttu Katala. Helsingfors Barockorkester. Musikhuset 13.11.

Franz Schubert har alltid hyllats för sin fenomenala förmåga att skriva för människorösten. Han blev bara 31 år gammal, men tack vare sin enorma produktivitet hann han förutom mängder av instrumental musik skriva 650 lieder och påbörja 16 operor av vilka hälften blev ofullbordade. Och ingen av hans operor har etablerat sig på standardrepertoaren.

Under sin livstid fick Schubert inte se sina egna operor på scenen, inte ens de mest kända av dem. Fierrabras uruppfördes först 1897 och Alfonso und Estrella år 1854 under ledning av Franz Liszt, 26 år efter Schuberts död. Han kämpade hårt tillsammans med sin librettist Franz von Schober, mest känd för texten till An die Musik. De delade rum i den lilla staden Sankt Pölten vid foten av Alperna och deras mål var att skapa en romantisk tysk operakonst i Wien, vars operascener dominerades av en tidigare generations italienska och franska operor och naturligtvis Rossini.

Schober var knappast rätt man att skapa en fungerande dramatik i ett romantiskt händelseförlopp. Schubert lyckades inte heller i likhet med t.ex. Verdi och Puccini att ställa librettisten mot väggen – de var helt enkelt alltför goda vänner. Och kanske han inte själv heller hade det helt klart för sig hur det skulle göras. Alfonso och Estrella blev ett verk med dramatiska brister, men delar av operans musik kan ändå räknas till det härligaste som Schubert skrev. I ett halvkonsertant framförande med Helsingfors barockorkester och Vilppu Kiljunens finurliga regi kom verket väl till sin rätt.

Operan innehåller ingen talad dialog och bara korta recitativ före oändliga rader av arior och ensembler. Händelserna ingår alltså i ariorna och detta utnyttjar föreställningen genom att projicera några korta utdrag ur musiknumren i stället för hela texten. Publiken blir inte tvungen att stormläsa hela tiden och med alla de textupprepningar som ingår räcker det med en resumé. Handlingen utspelas huvudsakligen i norra Spanien som under 800-talet attackerades av morerna. I regionen Léons huvudstad härskar usurpatorn Mauregato med sin dotter Estrella och den förre kungen Froila har med sin son Alfonso tagit sin tillflykt till naturen. Någon spansk lokalfärg ger Schubert inte sin musik.

Kiljunens regi gör handlingen kristallklar hela tiden. Parallellt med den visas en videoprojektion av naturen i sommar- och vinterskrud samt en modern huvudstads stenöken. Sampo Pyhäläs visualisering kan ses som en beskrivning av klimatkrisen samt av återgången till normaltillståndet via bergstrakternas metaforiska beständighet, på samma sätt som den ärftliga monarkin i handlingen återfår sin rättmätiga plats. Denna parallell kan kännas lite sökt och sanningen att säga förstår man den bättre om man lusläser programbladet.

Musikaliskt utsökt framförande

Den rätt långa, sällan spelade operan var musikaliskt riktigt njutbar. Uvertyren är väl egentligen den samma som uvertyren Rosamunde och en sång i andra akten liknar Täuschung i Winterreise. Nästan alla nummer är de facto lika sköna som Schuberts bästa lieder, men de gör inte riktigt tillräcklig dramatisk effekt för att fungera perfekt som en opera. Men framförandet var så skönt att man bara satt och insöp de musikaliska kvaliteterna. Aapo Häkkinen vet precis vad han gör med helheten och detaljerna, som han betonar men utan överdriva. Och den fulltaliga HeBo spelade utsökt.

Den kroatiske bachspecialisten, basbarytonen Krešimir Stražanac tolkade välavvägt Froilas roll som låg ganska högt och norskfödde Johannes Weisser sjöng hans motståndare Mauregato med vacker och bärande klang. Arttu Kataja spelade livligt skurken i spelet (Adolfo) och det älskande paret var oratorietenoren Patrick Grahl (Alfonso) med rötter i Thomaskyrkans kör och lyriskt lätt sjungande Lydia Teuscher (Estrella) från Freiburg.

Välsjungande kören Cantemus fick också en relativt aktiv roll i det sceniska framförandet. Efter Finlandspremiären i Musikhuset 13 & 15.11 får kördirigenten Soma Szabó tillfälle att föra operan till musikcentret Müpa i Budapest 17.11.2022.

Sannolikheten att får se operan på nytt på scenen är inte stor. År 1978 gav EMI ut en skivinspelning med strålande sångare och den har senare återutgivits på andra skivmärken. På Naxos finns också en DVD under Nikolaus Harnoncourts ledning från år 1997.