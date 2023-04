Oroväckande lågt vattenstånd i Helsingfors – hur ser det ut hos dig?

Havsvattenståndet förra veckan var som lägst –54 centimeter i Helsingfors och –59 centimeter i Borgå, mätt enligt det teoretiska medelvattnet. Vid en nivå på –60 centimeter för Helsingfors och Borgå går Meteorologiska institutet ut med en varning.

På måndag eftermiddag är nivån –30 centimeter och även om blottlagda stenar och stränder må se oroväckande ut, finns det ingen orsak till oro. Havsvattennivån är låg om våren är dock inte onormalt.

– Det är normalt med ett ganska lågt vattenstånd i Finska viken under våren. Det beror mest på vindarna och lufttrycket, att det exempelvis inte stormar under våren som under hösten, säger Anni Jokiniemi, oceanograf vid Meteorologiska institutet.

Även om det är normalt med lägre vattenstånd under våren kan det orsaka reella problem.

– För färjorna får förändringarna i vattenståndet stora effekter eftersom det påverkar hur mycket de kan lasta sina fartyg. Men även för den med egen båt är det värt att hålla extra koll på sjökorten vid grunda partier, säger Anni Jokiniemi.

Lågt vattenstånd är något av ett vårtecken i Finska viken och något att ta hänsyn till vid båtturen, enligt Meteorologiska institutet. Bilderna är tagna i ett tidigare sammanhang.

Riktar vi blicken längre framåt i tiden väntas vattenståndet i Finska viken ändå bli högre för varje år framöver. Detta på grund av den globala uppvärmningens effekter på havsnivåerna. Längre norrut i Finland motverkar landhöjningen effekterna.

– Runt Bottenviken kommer medelvattennivån i stället att sjunka med några millimeter per år på grund av landhöjningen.

Numera finns dock två vattenstånd att hålla reda på. Det teoretiska medelvattnet är det gamla systemet. Där är nollvärdet inte detsamma för varje år utan skiftar beroende på förra årets medelvattenstånd.

Framöver kommer vattenståndet att följa det nya N2000-systemet. Där är nollpunkten i stället fixerad och ändras inte år för år. Alla sjökort beräknas följa det nya systemet år 2026. Vid transport- och kommunikationsverket Traficom menar man att det nya systemet kommer göra det enklare för sjöfarare att ta hänsyn till hur djupt det är.

Har du märkt av det låga vattenståndet? Hur ser det ut hos dig? Skicka gärna in en bild som HBL får publicera för att visa hur det ser ut i längs med kusten.