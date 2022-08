Insändare: Nätbanken fungerar bra

Carl-Johan Blomstedt skriver (HBL Insändare 9.7) om bankerna där han ondgör sig över de ändringar som skett. Jag måste nog säga att jag inte är överens med hans åsikter i den här frågan. Han är missnöjd med att allt skall skötas på nätet och säger att nätet fungerar undermåligt. I min erfarenhet stämmer det här inte alls. Både bankernas mobil- och nätbanker fungerar så gott som perfekt, med några få undantag, vilka är ytterst sällsynta. Det är klart att det alltid finns utrymme för förbättringar, men jag har i alla fall upplevt de uppdateringar bankerna gjort som positiva.

Jag är förstås imponerad av att min moster som nästan hundra år gammal klarar av att använda en tablett etcetera. Jag känner flera personer, över ett halvt sekel yngre än hon, som är helt tafatta när det gäller digitala apparater. I samma andetag måste jag dock påpeka, som jag så ofta gjorde för min pappa, som också var förvånansvärt bra på det digitala med tanke på hans ålder, att man i 99 procent av fallen hittar den skyldiga i spegeln när något går fel i samband med bankernas mobil- och nätbanker.

Jag har inte heller upplevt att bankernas tjänstemän skulle vara inkompetenta, eller att det skulle vara speciellt mödosamt att kontakta bankerna. Som ett exempel kan jag ta att jag nyligen kontaktade Aktia via mobilbankens meddelandefunktion gällande mitt nya kreditkort. Jag visste att mitt gamla kort skulle gå ut snart. I normala fall skulle Aktia ha skickat det nya kortet utomlands, men eftersom jag råkade vara i Finland en längre tid frågade jag om jag kunde komma till Aktias kontor och hämta det. Svaret kom per omgående och Aktia föreslog att kortet skulle skickas till en adress i Finland. Det passade och två veckor senare kom kortet på posten. Hela korrespondensen och processen sköttes problemfritt och effektivt via Aktias mobilbank.

Själv har jag varken tid eller intresse att ha lunch eller kaffe med bankdirektörer och jag tycker det är mycket bättre att kunna sköta mina bankärenden helt självständigt varifrån som helst i världen då det passar mig bäst. Det enda som är säkert i livet, också när det gäller banktjänster, är den konstanta förändringen. Man måste hänga med i utvecklingen, annars missar man tåget. Även här gäller Darwins järnhårda regel, som på engelska uttrycks ”survival of the fittest”.

Bernt Rönnberg, Bryssel, Belgien