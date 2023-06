Pohjola-Nordens revisor får varning: Bröt flera gånger mot lagen och god revisionssed

Revisionen av Pohjola-Nordens stödstiftelse var under all kritik under de år som Michael Oksanen var ombudsman och misstänks ha förskingrat hundratusentals euro från stiftelsen.

Det framgår av ett färskt beslut från revisionsnämnden som har nagelfarit Pohjola-Nordens tidigare mångåriga revisor. Nämnden har utfärdat en varning till revisorn där klandras han på flera punkter. Varningen har inte vunnit laga kraft och revisorn kan ännu överklaga beslutet.

Revisionsnämnden verkar i anslutning till revisionstillsynen inom Patent- och registerstyrelsen. Nämnden kan utfärda anmärkningar och varningar till revisorer. Efter upprepade grova fall, och om revisorer gör sig skyldiga till ekonomiska brott, kan nämnden också dra in en revisors befogenheter att bedriva revision temporärt eller permanent.