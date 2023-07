Biobranschen tackar Barbie och Oppenheimer – bästa tittarsiffrorna på länge

Helgen var livligare än på länge på finländska biografer. Inte sedan strax innan pandemin vintern 2020 har så många gått på bio som under juliveckoslutet.

Det är filmerna Barbie och Oppenheimer som har lockat besökare.

Enbart Bondfilmen 007 No Time to Die har haft fler tittare under premiärhelgen än Greta Gerwigs Barbie eller Christopher Nolans Oppenheimer hittills under det här årtiondet, skriver Finnkino i ett pressmeddelande.

I ”kampen” mellan de två filmerna har Barbie dragit det längre strået med fler besökare än Oppenheimer.

Hannele Wolf-Mannila är kommersiell direktör på Finnkino och säger att förköpsförsäljningen också bådar gott. Det har redan sålts mycket biljetter till veckan.

Intresset är en välkommen injektion. I snitt har tittarsiffrorna legat på 80 procent av nivån före pandemin, enligt Wolf-Mannila.

Högsommaren har däremot allt mer etablerat sig som en biomånad.

– De senaste åren har juli varit riktigt livlig. Det beror delvis på att folk är lediga och har tid att gå på bio, säger hon.

Och så har många potentiella tittarsuccéer numera premiär i USA i juli, vilket gör att de också börjar visas då i Finland.