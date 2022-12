Krönika: Det rör på sig i norr och klassiska Gnistan siktar på ligan

Gnistan har sakta men säkert byggt upp sin organisation och 2019 tänkte man om då det gällde strategin och framtiden för representationslaget. Visionerna finns i ligan och division 1 ska vara ett språngbräde dit. Fram till 2019 var division ett ändstationen och realistiska ambitioner på ligaspel fanns inte på kartan i norra Helsingfors.

Klubben har 20 heltidsanställda på sina lönelistor och antalet spelare i leden ökar med cirka tio procent på årlig basis. I dagens läge har klubben cirka 1200 registrerade spelade i sina led.

Signalerna från klubben är att ligan är en målsättning inom några år. Det kräver visserligen en hel del infrastruktur, och förhandlingar med staden pågår om en omfattande renovering av hemmaplanen i Åggelby och hela idrottsparken. Just nu ligger kapaciteten på den charmiga stadion på 1100 åskådare och är i dagens läge inte ligaduglig. Planer finns för en stadion med kapacitet på 4000-5000 åskådare. Men det kräver tillstånd och framför allt pengar. De senaste åren har IF Gnistan Ab gjort förluster på 200 000-250 000 euro per år men intjäningsmodellen håller enligt de beslutsfattande inom föreningen på att ta form och de ekonomiska förlusterna har långt att göra med att man förstorat organisationen och överlag siktar högre än tidigare.

General- och detaljplaner är en sak. Bygglov en annan. Och så gäller det också att sälja in nya koncept hos dem som ansvarar för idrotts- och motionsbiten inom Helsingfors stad. Tomter är en ständig bristvara i Helsingfors. Ju närmare centrum, desto svårare att finna. I Åggelby finns redan en fungerande idrottspark och här skulle det inte krävas särskilt mycket extra areal för att modernisera en helhet som, med undantag för fotbollsstadion, har väldigt mycket östtyska vibbar från 1980-talet över sig.

Men även om ett projekt på pappret ter sig vettigt vet man aldrig vad som händer i Helsingfors stad oändliga korridorer och i alla instanser som i något skede antingen måste eller vill ta ställning till det mesta. Helsinki Garden stampade på stället så länge att det är oklart om bygget någonsin blir av. Där var läget givetvis en utmaning. Och det fanns och finns ett utbrett motstånd mot projektet i vissa politiska läger. Hur de som bestämmer ser på idrottsparken i Åggelby kan ingen med säkerhet säga i dagens läge.

Gnistan har ett gott namn om sig i fotbollskretsar och verksamheten där spelarna ska vara tillgängliga fyra timmar under morgon och förmiddag är sådant som tilltalar spelare med ambitioner, både yngre och mer rutinerade.

Suget att komma till Gnistan är stort. HJK är givetvis etta i regionen och jätteklubben kan välja, sålla och vraka. Men där HIFK i egenskap av ligaklubb tidigare har varit andra alternativ i huvudstaden, Honka och Esbo är en annan femma, är kön att skriva på för Gnistan betydligt längre än de som för närvarande vill till HIFK.

Det ryms flera ligaklubbar än en eller två från Helsingfors. I synnerhet välskötta klubbar med anor och traditioner. Gnistan fyller 100 år 2024. Och en stark förankring till kärnområdet som är norra Helsingfors gör projektet Gnistan väldigt intressant.