Personal på flera hundra människor, 300 vapen och bil som väger nästan tio ton – så här reser Joe Biden

Vad är över fem meter långt, väger nästan tio ton och är så gott som omöjligt att förstöra? Svaret är den amerikanska presidentens bil.

När USA:s president Joe Biden anländer till Helsingfors sent på onsdag kväll har han med sig en egen bil, den bepansrade limousinen, som kallas The Beast, Besten.

Bilen kallas också Cadillac One och tillverkas av amerikanska General Motors, den har ändå väldigt lite att göra med en vanlig Cadillac utan är betydligt större och tyngre.

Den nuvarande modellen av Besten beställdes av president Donald Trump och invigdes 2018. Flera likadana bilar är i cirkulation samtidigt, dessutom används bilar av äldre modell beställda av president Barack Obama.

Joe Biden anländer till Helsingfors Vanda flygplats i Air Force One.

Ett exemplar av The Beast uppskattas kosta omkring 1,5 miljoner dollar och den tros väga så mycket som nio ton. Dörrarna är så tunga och tjocka att det är nästan fysiskt omöjligt för presidenten att öppna dem inifrån.

Besten är även välutrustad, den innehåller bland annat en tårgaskanon, automatvapen och ett helt kylskåp med blod i Bidens blodtyp. I bilen finns också extra syre.

James Bond-funktioner

Bilen ska skydda presidenten mot alla tänkbara faror, allt från prickskyttar till biokemiska vapen. Den ska också stå emot bomber och minor. En del av bilens funktioner låter som något ur en James Bond-film: bilen kan till exempel skapa en rökridå runt sig samt släppa ur sig olja som gör att fordon som jagar den börjar slira. Bilens dörrhandtag kan också ge elchocker åt personer som försöker ta sig in i den.

I bilen finns också granater och andra vapen, dessutom finns utrustning som gör det möjligt att se i mörker. Däcken är gjorda i kevlar och de rullar även om de får punktering. Bilen rymmer sju personer och är ungefär fem och en halv meter lång.

I Helsingfors kommer Biden sannolikt att ha en kortege på omkring 25 bilar.

The Beast kommer i Helsingfors att flankeras av en större kortege. Kortegen kan bestå av uppemot 50 bilar och en personalstyrka på omkring 100 personer, beroende på var Biden rör sig och i vilket syfte. Det har uppskattats att Biden i Helsingfors kan ha ett följe på upp till 25 bilar.

Presidentens bil finns oftast i mitten av följet, men det är inte alltid den han verkligen sitter i. Ibland byter han bil för att förvirra möjliga angripare. I Bidens följe ingår även en bil med presidentens personliga läkare, samt en ambulans. I bilarna finns också livvakter och secret serviceagenter, militär och press. Sannolikt flyger en helikopter hela tiden ovanför kortegen och följer med att allt löper smidigt.

Flera hundra agenter och hundratals vapen

Att Biden reser till Helsingfors blev offentligt bara två veckor innan själva besöket. Besöket och säkerhetsarrangemangen har ändå förberetts under en längre tid och. Förra veckan har stora svarta bilar som troligtvis tillhör den amerikanska presidentens stab cirklat runt Helsingfors.

Omkring 30 bilar rapporterades under torsdagen ha parkerat utanför Radisson Blue-hotellet i Kampen, där den amerikanska utrikesministern Antony Blinken bodde under sitt besök i Helsingfors i juni. Det har spekulerats i att också Biden kommer att övernatta på samma hotell.

Oberoende var Biden bor så avlägsnas all elektronik från hans hotellrum, Biden har bland annat med sig en egen tv. Någon egen kock har Biden ändå knappast till Helsingfors, men en hemlig agent följer ändå med när hans mat tillreds.

Hotellet Radison Blue Royal har rustat upp inför Bidens möte i Helsingfors. Det har spekulerats i att Biden skulle övernatta på hotellet.

När Biden reste till Irland i april, rapporterade irländska medier att Bidens team tagit med sig omkring 300 vapen till landet. Då rapporterades också att omkring 200 secret service-agenter undersökt rutter och platser i flera veckor inför mötet. Samma procedur har sannolikt upprepats i Helsingfors.

Bidens entourage i Irland bestod av totalt omkring 800 personer, men exakt hur många som följer med honom till Finland är oklart.

Säkerhetsarrangemangen i Helsingfors är rigorösa, sannolikt samarbetar det amerikanska agenterna med finländska livvakter. När Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj besökte Helsingfors under våren fanns finländska prickskyttar placerade på taken i närheten av presidentens slott. Också under Bidens besök kommer prickskyttar sannolikt att finnas stationerade där Biden rör sig.

Senast en amerikansk president besökte Helsingfors var 2018, då Donald Trump mötte Rysslands president Vladimir Putin. Det geopolitiska läget har ändå försämrats sedan Rysslands attack mot Ukraina och det är sannolikt att säkerhetsarrangemangen därför är ännu större inför och under Bidens besök.