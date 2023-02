Attacker mot Bachmut – hjälparbetare stoppas

”Staden, stadens förorter, allt runtomkring, och i princip allt i riktning mot Bachmut och Kostjantynivka är under galen kaotisk beskjutning”, säger vice befälhavare Volodymyr Nazarenko.

Enligt den ukrainska militären har 16 samhällen nära Bachmut bombats.

Enligt en talesperson för den ukrainska militären stoppas hjälparbetare och civila från att ta sig in i Bachmut då situationen är för farlig, och då den enda större vägen in till staden som ukrainska sidan fortfarande kontrollerar beskjuts av ryssarna, rapporterar The New York Times