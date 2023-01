Familjeprojektet Stenfors rockade loss på Tavastia

ROCK Stenfors på Tavastiaklubben 26.1.

Jan Stenfors har inte legat på latsidan det senaste året. I fjol våras utkom han och hans släktingars fina skiva Family album och i somras blev det en hel del spelningar. I höstas medverkade han på Hanoi Rocks spelning i Helsingfors ishall, självfallet som sitt alter ego Nasty Suicide, och så har han hunnit har inte legat på latsidan det senaste året. I fjol våras utkom han och hans släktingars fina skivaoch i somras blev det en hel del spelningar. I höstas medverkade han påspelning i Helsingfors ishall, självfallet som sitt alter ego, och så har han hunnit vinterprata i Yle Vega. Efter att i många år arbetat i läkemedelsbranschen med sporadiska uppträdanden för sitt höga nöjes skull känns det som om Jan Stenfors fått en nytändning på sin musikaliska karriär. Nu är det mer allvar än tidigare utan att han för den skull missar något väsentligt i musicerandet – att ha roligt.

Det kom tydligt fram när Stenfors uppträdde på Tavastiaklubben tillsammans med sina släktingar, alla med efternamnet Stenfors. Givetvis hade Jan huvudrollen, men han gav frikostigt utrymme åt bröderna Nils på bas och Frej på trummor, som båda skötte sången och musicerandet med glans. Jans fru Minna Kairisalo-Stenfors på klaviatur, syskonbarnen Jonatan på gitarr samt Carla och Jasmin som stod för bakgrundssången skötte alla sina uppgifter med bravur. Och gärna hade man också hört de skönt sjungande damerna som solister i något nummer.

Nils och Jan Stenfors var på sprudlande humör på Tavastiaklubben.

Repertoaren bestod av låtar från Family album, men också ett plock av annat som Stenfors gjort under sin karriär samt givetvis coverversioner av låtar som betytt mycket för familjen. Den som väntade sig något ur Hanoi Rocks låtskatt väntade förgäves och bra så. Dramaturgiskt hade en Hanoi Rocks-låt inte suttit bra i en spelning där blues, country, punk och rock varvades snyggt. Helheten blev välfungerande, fartfylld och underhållande.

Inledningen med den svängiga låten Friends fick en av dra paralleller till Johnny Winters eller passande nog Allman Brothers Band. Boiling my eggs hade några extra oktan i tanken jämfört med versionen på albumet.

Den rullande låten Chemo brain rörde sig snyggt i countryns och bluesens träskmarker. De äldre låtarna från Stenfors katalog, Cheap and Nasty-låten Beautiful disaster (1991) samt Bullet train och Vinegar blood från 1996, hade fått extra sting i uppdaterade versioner.

Det fanns gott om höjdpunkter på konserten och det ska också sägas att versionen av Doctor Feelgoods She does it right och avslutande extranumret Johnny Cash Folsom prison blues var väl valda nummer som framfördes med stil, energi och respekt för de ursprungliga upphovsmakarna.

Jan Stenfors har tydligt fått blodad tand med sitt familjeprojekt. Det är lätt att förstå varför när han är omgiven av en skara skickligt musicerande släktingar i kombination med en egen meritförteckning som inte går av för hackor. Spelningen på Tavastiaklubben gav rejält med mersmak och skruvar upp förväntningar på kommande musikaliska stordåd av klanen Stenfors.