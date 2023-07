”Något i hästväg” – Johan Storgårds och Anna-Maria Helsing inför klassiska BBC Proms

Fredagen den 14 juli går BBC Proms, världens största årliga klassiska musikfestival, av stapeln i Londons Royal Albert Hall. Den pampiga musikkatedralen står under en åtta veckors period värd för 71 Promskonserter.

Tio av dessa konserter leds av sju olika finländska dirigenter. Till exempel Dalia Stasevska dirigerar BBC Symphony Orchestra i den prestigefyllda öppningskonserten, och på programmet står två kompositioner av Sibelius.

För Stasevska känns det förmodligen lite som ett tröstpris, eftersom hon förra året skulle ha dirigerat Last night of the proms – det snudd på karnevalaktiga musikevenemanget som sänds i tv över hela världen – men drottning Elisabeth dog dagen före avslutningskonserten och BBC Proms ställdes in.