Legendariska berg- och dalbanan ger fortfarande somriga känslor

Sini Martemo (t.h.) och Ameli Martemo har kommit till Helsingfors från Paimio för att besöka Borgbacken under semestern. Bild: Emma Grönqvist

En bromsman vid Borgbackens berg- och dalbana kör 100–150 rundor runt banan varje dag på sommaren. HBL åkte en runda på fredagen, då den populära banan fyller 67 år.

Fakta Berg- och dalbanan i siffror Banan fyller 67 år fredagen den 13 juli. En runda är 960 meter lång. Den längsta nerförsbacken är 48 meter lång. Som hårdast är farten 60 kilometer i timmen. Varje vagn är 11,5 meter lång. I sommar jobbar 20 bromsmän. Under de mest fartfyllda sommardagarna körs cirka 700 rundor med allt som allt cirka 14 000 kunder. Under en säsong körs cirka 47 000 rundor. Källa: Borgbacken.

Lea och Antti Autio från Kangasala hade innan fredagen aldrig tidigare åkt Borgbackens berg- och dalbana i trä. På banans 67:e födelsedag är det dags.

Lea har nyss åkt sitt första åk någonsin. Hon berättar att det gjorde lite ont i ryggen när det gick fort i nerförsbackarna. Även om hon är rädd för höga höjder och hög fart ville hon testa banan eftersom hennes fars kusin var med och byggde banan som timmerman.

– Jag lovade mina barn dyrt och heligt att jag i dag för första gången ska åka banan, säger hon.

Hon ska åka banan en gång till och ta Antti med sig, som aldrig tidigare har åkt den. Inför åket säger han att han inte är rädd.

De har besökt Borgbacken nästan varje sommar sedan mitten av 70-talet, först med sina barn och sedan med sina barnbarn. Under årens lopp har de inte testat på många attraktioner.

En som har åkt banan rätt många gånger fler än Lea och Antti Autio är Matias Laine. Den här sommaren är hans sjätte sommar som bromsman vid berg- och dalbanan. Han jobbar annars med ljudteknik vid en teater men sommarjobbar på Borgbacken. Han gillar sitt jobb och njuter av den unika arbetsmiljön så mycket att det här inte blir hans sista sommar.

– Det är ett unikt jobb och arbetsgänget är fantastiskt. Det får en att komma tillbaka. Det är ett sätt att tillbringa sommaren på.

Han har turer från säsongsöppningen runt valborg till säsongens slut i oktober. Under en arbetsdag kan han köra 100–150 rundor runt banan. Under en säsong körs allt som allt cirka 42 000–47 000 rundor, vilket betyder att drygt 800 000 kunder åker banan under en säsong.

Sådana siffror gör banan till Borgbackens mest populära attraktion. Vd Pia Adlivankin berättar att berg- och dalbanan även är attraktionen med kapacitet att rymma flest människor. Banan byggdes 1951 inför de Olympiska spelen 1952.

– Nästan alla som får åka i den åker minst en gång per besök. Både gamla och unga gillar den, säger hon.

Berg- och dalbanan är även en av vd:ns personliga favoriter.

– Den är så nostalgisk. Jag älskar även Kingi och Ukko.

Borgbackens berg- och dalbana är den enda berg- och dalbana i världen där bromsmännen står bakom vagnarna.

Laine berättar att han som bromsman har till uppgift att bromsa i nedförsbackarna. En vajer drar vagnen upp för uppförsbackarna, tyngdkraften drar vagnen neråt i nerförsbacken och bromsaren justerar och bromsar farten. Utöver den manuella huvudbromsen finns det även reservbromsar.

– Det är mekaniskt och man bromsar farten med sina egna krafter. När man lär sig tekniken kommer körandet från ryggmärgen. Det är viktigt att vara på skarpen och hålla reda på de andra tågen och kunderna.

Han berättar att den mest spännande rundan han har kört är den första gången som han efter sin utbildning körde en vagn ensam.

På fredagen fick alla som ville åka berg- och dalbanan på dess födelsedag traditionsenligt göra det gratis.

När teamet från HBL ställer sig i kön för att testa banan pratar vi med Sini Martemo och Ameli Martemo, 9 år. De har kommit till Helsingfors från Pemar för att besöka Borgbacken. Sini har varit här senast som tonåring och det är Amelis första gång på Borgbacken. Hon har redan hunnit testa kaffekopparna och åkt berg- och dalbanan en gång.

– Den här var roligare än kaffekopparna.

Efter sin andra tur runt banan konstaterar Ameli att det andra åket var ännu bättre än det första.

Arja Manninen och hennes dotter Emma från Kajana har under sitt besök i Helsingfors uttryckligen kommit till Borgbacken för berg- och dalbanans födelsedag. Det är en tradition i familjen att komma till Borgbacken, som man har besökt varje sommar i Emmas barndom. Emmas favorit har alltid varit berg- och dalbanan.

– Den är kul, man får känna på fart och får en somrig och befriande känsla av en runda.

– Min favoritkurva är nedfarten med två studsar. I den känns det lite i maggropen.

Arja håller inte med, hon säger att den kurvan är den värsta. Hon har bara åkt banan några gånger tidigare och kan tycka att maskinerna i övrigt är skrämmande, men den här banan vågar hon åka. Hon berättar att hennes mamma åkte banan när den öppnade sommaren 1951.