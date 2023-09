Sverigekampen blev oerhörd thriller – herrarna slutade på samma poäng

Sverigekampen fick ett oerhört dramatiskt slut i Stockholm. Sverige tog knappt hem segern både i herrarnas och damernas landskamp.

Finland hade ännu en chans att vända damernas landskamp till seger inför den sista grenen, 800. Enligt statistiken borde Finland ha tagit en poängseger med 16-6. Akilleslöparen Sara Lappalainen tog en överlägsen seger. Hennes sluttid var 2.02,03, men endast placeringarna räknas förstås i Sverigekampen. Veera Mattila var trea och Eveliina Määttänen fyra. Määttänen har löpt under 2 minuter den här säsongen. Poängen gick till Finland 14-8, men det räckte inte. Det var till slut tre poäng som skiljde mellan Sveriges och Finlands damer. Slutställningen blev 228,5-225,5.

Samma poäng

Lassi Etelätalo kastade sitt årsbästa i sjätte omgången i herrarnas spjut, som i praktiken avslutade herrarnas landskamp. Resultatet 83,42 räckte till segern, men Sveriges Jakob Samuelsson säkrade Sveriges seger i landskampen i sitt sista kast, som bar 77,89. Därmed steg Samuelsson till tredje plats förbi Taneli Juutinen. Toni Kuusela var tvåa med 80,14, men en dubbelseger räckte inte mera för Finland. Poängen fördelades precis som de skulle enligt statistiken: 15-7 till Finland.

Sverige tog segern i herrarnas landskamp med minsta möjliga marginal. Båda hade 227 poäng, men Sverige tog segern tack vare fler grensegrar.

Blomqvist övertygade

IK Falkens Nathalie Blomqvist hörde till de finländare som överraskade positivt under veckoslutet. Hon dubblerade med både 1 500 m under lördagen och 5 000 meter under söndagen. 5 000 meter är definitivt obekant territorium för henne, men hon var trea med personbästa 15.21,13. Blomqvist sprang sitt första offciella 5 000 meter-lopp i ungdoms-FM i Tammerfors för en vecka sedan. Esbo IF:s Camilla Richardsson var tvåa i Stockholm med 15.15,45. Loppet vanns av Sveriges Sarah Lahti på 15.14,09.

Under söndagen tog Finlands damer en trippelseger i slägga. Krista Tervo vann med 73,09, Silja Kosonen var tvåa med 72,98 och Suvi Koskinen trea med 70,56. Under lördagen hade Sanne Erkkola, Jutta-Mari Jääskeläinen och Anni-Linnea Alanen tagit en blåvit trippelseger i spjut.

Juniorsegrar

Finland vann både pojkarnas och flickornas landskamper. Pojkarna vann med 126-96 och flickorna med 118-105. Aatu Kangasniemi stod för en bragd när han vann både herrarnas slägga och kula, som avgjordes samtidigt med resultaten 76,63 och 20,12. Han kastade först slägga i tre omgångar, innan han bytte till att stöta kula i fyra omgångar. Ella Ceder vann 800 meter och 1 500 meter innan hon förde Finland till seger som ankare i 4x400 meter.