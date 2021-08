665 nya coronafall i Finland

Antalet coronapatienter på sjukhusen stiger. För tillfället behöver 30 coronasmittade personer i landet intensivvård.

Institutet för hälsa och välfärd meddelar om 665 nya coronafall på tisdagen (Helsingfors 142, Vanda 80, Esbo 63 ... Borgå 13). Det innebär att totalt 118 647 personer i Finland har testat positivt sedan epidemins början.

Den nationella incidensen, alltså antalet nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna, är 183,1. Under de föregående 14 dagarna var incidensen 132,2.

Högst är incidensen i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, 305,6. Landets lägsta incidens, 57,6, finns i Östra Savolax sjukvårdsdistrikt.

I Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är incidensen 189,7, i Vasa sjukvårdsdistrikt 77,8 och på Åland 102,8.

För tillfället vårdas 107 coronapatienter på sjukhus runtom i landet. Av dem behöver 30 intensivvård.

Enligt institutets senaste uppdatering i onsdags har totalt 995 personer i landet mist livet på grund av covid-19.

Vaccineringen av befolkningen framskrider. Enligt måndagens uppgifter har sammanlagt 3 854 638 finländare har nu fått sin första dos av vaccinet, vilket motsvarar omkring 68,9 procent av befolkningen. Cirka 42,6 procent av befolkningen har fått också den andra dosen.